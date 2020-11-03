日本星巴克超熱賣「烤蘋果風味那堤」登台　3款獨家甜點不嚐太可惜！

▲星巴克2020年耶誕限定飲品開賣在日本賣翻的烤蘋果系列（左），以及經典太妃糖風味那堤（右）。（圖／記者蔡惠如攝、星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬就是需要好好療癒，即將又來到氣氛濃郁的耶誕時節，星巴克也公開旗下一年一度耶誕重點檔期商品，飲品除了經典款「太妃核果風味那堤」之外，今年更引進日本在2016年熱賣的「烤蘋果風味那堤」，還有台灣限定的季節甜點，忙碌上班之餘當然要好好款待自己啊！

▲烤蘋果風味那堤，售價145元至175元。

天氣冷了正是過節的好時機，星巴克針對全年最大的耶誕檔期，今年祭出新款烤蘋果系列飲品，包括「烤蘋果風味那堤」、「烤蘋果風味星冰樂」，以冬天經典甜點烤蘋果派作為概念，將烤蘋果的香氣結合牛奶及咖啡，上面再擠上香滑鮮奶油，並淋上烤蘋果醬及撒上糖撒裝飾更增添風味與口感，滿口肉桂香味與蘋果甜味，腦海中馬上浮現節慶的熱鬧氛圍。

▲烤蘋果風味星冰樂，售價145元至185元。

另一款「烤蘋果風味冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡」，則以濃郁滑順經典冷萃咖啡，佐上烤蘋果風味泡沫，淡淡的香料氣息，是更為成熟的滋味，淡淡的苦與悠悠的蘋果甜，達到滑順的平衡感，一個人獨飲也能感到幸福。

▲烤蘋果風味冷萃咖啡（左）與氮氣冷萃咖啡（右），售價145元至195元。

喝咖啡當然想要來個甜點，今年推出多款新甜點供消費者選擇，其中最獨特的包括「珍珠奶茶奶凍捲」、「海鹽百香巧克力蛋糕」與「醇濃布丁蛋糕」，珍珠奶茶奶凍捲以台灣特色以珍珠奶茶為發想，用軟綿的蒸烤戚風蛋糕搭配紅茶奶凍，還有QQ珍珠，像是液態珍奶的滋味，相當有趣。

▲（左）珍珠奶茶奶凍捲，售價100元，（右）海鹽百香巧克力蛋糕，售價120元。

海鹽百香巧克力蛋糕以布朗尼蛋糕做基底，使用海鹽香草慕斯，中間一層則為酸甜百香果庫利，加上一層巧克力海綿蛋糕，並用焦糖醬點綴融合整體口感。一口咬下就能感受多層次風味；口感綿密的醇濃布丁蛋糕，以香草海綿蛋糕與法式烤布蕾結合，搭配焦糖醬，味道像布丁一般滑順。

▲醇濃布丁蛋糕，售價100元。

耶誕經典飲品太妃核果風味那堤售價145元至175元；烤蘋果風味系列單杯售價從145元至195元不等，耶誕季節限定甜品單片售價從100元至120元不等，均預計11／4在台上市。

而Mister Donut與「福灣巧克力」創辦人許華仁合作，推出最新美味甜點，包括7款可可甜甜圈與法式點心費南雪，除了巧克力元素之外，也以台灣茶跟水果等食材入菜，單價從48元至70元不等。