賽琳娜撩人姿勢秀身材撞衫Jennie水手服　褲襪顏色害她輸了

記者王則絲/台北報導

國際巨星賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)近日登上大陸雜誌《CR fashion book》創刊號首封,系列封面大片釋出粉絲們狂讚:「瘦了好多」、「身材也太好了吧!」其中賽琳娜身穿一套深藍色連身Bodysuit和白色挖洞絲襪,搭配撩人的姿勢性感至極。而同件服裝韓女團BLACKPINK成員Jennie幾日前萬聖節時才穿過,大方秀蜜桃臀S曲線,不過內搭的紅色褲襪卻成為眾矢之的:「這個褲襪我不懂」、「就是紅色絲襪太醜了。」

"I am currently focused on my series that I will be acting in. But I have great music projects for next year, I have already recorded two new clips that will be released soon. -Selena Gomez for fashion icon book. pic.twitter.com/wRDtzbWsKw