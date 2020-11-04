賽琳娜撩人姿勢秀身材撞衫Jennie水手服　褲襪顏色害她輸了

記者王則絲／台北報導

國際巨星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）近日登上大陸雜誌《CR fashion book》創刊號首封，系列封面大片釋出粉絲們狂讚：「瘦了好多」、「身材也太好了吧！」其中賽琳娜身穿一套深藍色連身Bodysuit和白色挖洞絲襪，搭配撩人的姿勢性感至極。而同件服裝韓女團BLACKPINK成員Jennie幾日前萬聖節時才穿過，大方秀蜜桃臀S曲線，不過內搭的紅色褲襪卻成為眾矢之的：「這個褲襪我不懂」、「就是紅色絲襪太醜了。」

"I am currently focused on my series that I will be acting in. But I have great music projects for next year, I have already recorded two new clips that will be released soon. -Selena Gomez for fashion icon book. pic.twitter.com/wRDtzbWsKw — Selena Updates (@SelenaUpdattes) November 3, 2020

在 Instagram 查看這則貼文 selenator（@selenapieces）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 上午 12:29 張貼

賽琳娜身體健康的復出之後，在音樂上不斷有新作品，也持續有拍攝雜誌畫報的邀約，更擔任自己的美妝品牌Rare Beauty最佳代言人，狀態越來越好，這回進軍亞洲市場，登上大陸雜誌封面，一口氣換穿多套造型，用超高顏值與好身材毫不費力撐起大膽服裝，包括用立體紅碎花包覆全身的貼身裝束，視覺效果特別驚艷，不過也有網友警告：「密集恐懼症的人不要放大。」

在 Instagram 查看這則貼文 SELENA FANCLUB（@selenita_fanclub）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 上午 12:40 張貼

其中一套賽琳娜穿著MIU MIU 2020秋冬的深藍色連身褲裝，也就是當時貝拉哈蒂德（Bella Hadid）於秀上示範的同款，極短的褲管讓整雙腿一覽無遺，加上白色破壞風的洞洞褲襪使肌膚若隱若現，性感萬分。滾邊白色線條和小披肩設計就像海軍水手服，因此Jennie日前選穿來當作萬聖節的裝扮服裝，視線逼近腿根、甚至露出臀部「微笑線」讓粉絲們通通被辣暈，不過Jennie用搶眼的紅色褲襪搭配，卻讓不少網友直呼：「褲襪太醜了。」、「Jennie之前不是說討厭紅色嗎？」、「這個褲襪我不懂。」

▲Jennie萬聖節時上傳的裝扮造型。（圖／翻攝自Jennie IG）



▲MIU MIU 2020秋冬秀款。（圖／達志影像）



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