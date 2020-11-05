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風・Luxury／錶盤是備長炭！　寶珀3大獨門工藝誘藏家訂製

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▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲寶珀藝術大師系列寺廟圖案的備長炭工藝腕錶，約5,113,000元。（圖／寶珀提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

充滿藝術氣息的工藝錶總能吸引錶迷目光，瑞士名錶寶珀（Blancpain）16日起將於台北101專賣店舉辦全球獨家訂製腕錶展，集合Métiers d'Art大藝術家系列3大獨家工藝大馬士革鑲金、赤銅、備長炭技法與琺瑯腕錶，並開放私人訂製服務，讓收藏家能依理想藍圖打造獨一無二錶款，價格則依訂製複雜程度而異，首度在台亮相的象神錶，即結合赤銅、大馬士革鑲金與金雕技藝，成為焦點。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲炭木進行多次切削後挑出具迷人紋理圖案的切片（上），結合赤銅雕繪工藝刻畫鳥居建築。

備長炭工藝
寶珀獨家的備長炭面盤，源於300年前的日本紀州，選用生長於當地的烏岡櫟樹枝，在炭窯裡經過高溫1,000°C以上燒炙出現純白色煙霧，代表雜質完全燒盡才是純碳的備長炭，特色是硬度極高，因此品牌首開先例採用此天然材質製作面盤，但需對炭木多次切削才能得到迷人紋理的切片。

充滿和風的材質，也需要相同文化主題相映襯，寶珀於是結合赤銅雕繪工藝打造「神道鳥居」腕錶，立體鳥居周圍則描繪小河與雲彩，搭配覆上日本傳統樹脂漆展現光澤感的備長炭面盤，優雅極了。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲寶珀首度登台的藝術大師系列赤銅工藝象神腕錶約5,113,000元，金雕象神相當精緻。

赤銅與大馬士革鑲金工藝
近日首度登台亮相的象神錶，一次可欣賞赤銅、大馬士革鑲金與金雕技藝，面盤的銅合金浸置於日本傳統化學溶劑內，逐漸轉為黑灰色的技術稱為赤銅工藝；中央源自印度神祇的象神與5隻象徵招財的「吐寶鼠」，以金雕手法傳神演繹，而環繞面盤的極細緻金色紋飾溝槽，則由大馬士革鑲金工藝錘打鑲入黃金，華美尊貴。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲展現瑞士美景與特色的琺瑯彩繪腕錶，瑞士雪絨花（右）腕錶約2,727,000元。

琺瑯彩繪工藝
來台展出的瑞士雪絨花腕錶，以內填琺瑯工法呈現花朵美態，特別的是彩繪師特別將花體增高凸顯立體感，且燒炙時以特殊溫控創造泡沫質感，忠實呈現雪絨花的特色絨毛，而花蕊製作亦考究，才讓花朵面盤整體看起來饒富層次感。

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風Luxury, Blancpain, 寶珀
fashion.net

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