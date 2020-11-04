星二代莉莉蘿絲戴普CHANEL變裝秀！「骨感身材」比基尼、深U背心難不倒

▲星二代莉莉蘿絲戴普出鏡CHANEL 最新度假系列形象照，骨感身材演繹高級美。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

星二代莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）除了是好萊塢演員強尼戴普之女，也深受香奈兒（CHANEL）喜愛，這回以品牌大使之姿出鏡最新度假系列形象照，與「女演員衣櫥」的夢幻概念不謀而合，莉莉蘿絲戴普以超顯瘦的骨感身軀演繹多套造型，讓她直言：「很想打包去法國蔚藍海岸度假。」

▲莉莉蘿絲戴普深受已故「老佛爺」卡爾拉格斐喜愛，全新度假系列同樣由她搶先演繹 。（圖／品牌提供）

莉莉蘿絲戴普深受已故「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）喜愛，傳承這份信念，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所操刀的度假系列，請到莉莉蘿絲戴普搶先演繹，為詮釋系列地中海度假背景，選在一棟石材打造的宅邸泳池畔慵懶上演。在攝影師Karim Sadli鏡頭下，莉莉蘿絲戴普演繹粉紅色斜紋軟呢外套與圍裹式裙款，呼應本季中大勢色「九重葛花」，完美遊走纖瘦身軀，再內搭一款烏干紗材質加上彩色亮片刺繡點綴的比基尼，由內而外的亮粉色系，洋溢濃郁早春風情。

▲莉莉蘿絲戴普再以黑色雪紡紗材質的披肩與裙裝、深U背心出鏡，該系列將於11月開賣。（圖／品牌提供）

顛覆少女的夢幻粉色系，莉莉蘿絲戴普再以黑色雪紡紗材質的披肩與裙裝出鏡，運用腰際間的蝴蝶結飾增添優雅感，強大的女星氣場十分亮眼；或是以黑色上衣搭配斜紋軟呢長裙，裙身側邊的開衩解放行動自如，套套都是經典度假穿著，莉莉蘿絲戴普也表示：「我很想打包這個系列的服裝到法國蔚藍海岸度假。」配件部分，依舊結合高辨識度與細膩質感，包括編織小竹籃包、皮穿鏈背帶小型水桶包，配上遮陽片的太陽眼鏡，讓整個系列更加完整，皆能豐富實穿性。

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