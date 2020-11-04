fb ig video ETtoday search mobile

小紅書爆紅「PS修圖級遮瑕法」　簡單3步驟讓淚溝、黑眼圈都消失！

>

▲▼ 小紅書爆紅PS級遮瑕法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲黑眼圈、淚溝一出現就讓人看起來疲態又顯老。

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@摇滚阿茅、Beira兔，IG @sachi_fujii_official

黑眼圈、淚溝是不少愛美女生心中的痛，就算畫上再美的眼妝，淚溝暗沈一現身，妝感立刻變髒、看起來好疲態還超顯老，重點是還很難遮，遮到乾紋跑出來還好明顯！

許多大陸明星藝人御用的知名彩妝師毛戈平就有一套眼周遮瑕法在小紅書上爆紅，網友實測後紛紛大讚根本「PS修圖級」，只要簡單3步驟，照著做就真的能讓黑眼圈、淚溝全都「消失」，眼下立刻澎潤亮起來，人也年輕好幾歲。

▲▼小紅書爆紅PS級遮瑕法。（圖／翻攝小紅書）

Step 1：橘色調修飾眼圈暗沉

要修飾大面積的黑眼圈部分，建議在底妝前先選偏橘色調的遮瑕膏，上在眼下區域，校正眼圈暗沈的部分、均勻膚色，再上底妝。

▲▼ 小紅書爆紅PS級遮瑕法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

Step 2：精準提亮淚溝

用小遮瑕刷沾取亮色遮瑕膏精準地上在淚溝位置，記得這一步的亮色遮瑕只塗在需要提亮的「那一條」最深痕跡上，所以建議使用細小的筆刷，不要用手或美妝但大面積拍開，而是用小刷子把邊緣慢慢暈開。

▲▼ 小紅書爆紅PS級遮瑕法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

Step 3：用細緻珠光加強提亮

做到上一步，從正面看時淚溝已經被修飾的很好，幾乎看不出，但若從某些角度來看，眼下提亮的區域很容易反光，還是能稍微看到淚溝，所以最後要再用扁頭刷沾取一點珠光感蜜粉或啞光打亮粉，將刷子豎起來刷在淚溝處提亮。

▲▼ 小紅書爆紅PS級遮瑕法。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

關鍵是使用的提亮粉不要使用帶有大亮片的，會容易顯毛孔；也不要使用純霧面的款式會沒用，一定要選粉質裡帶有細緻珠光的，這樣才能透過光的折射，360度全面修飾提亮淚溝的凹陷，不管上看下看或側面看都不露餡。

►化妝反變醜？新手常犯的5大NG誤區　腮紅畫錯位置老5歲！

►化妝新手必學！超實用6招「萬能眼影公式」　日常百搭不失手

►先搞懂4大類黑眼圈形成原因　才能有效改善、預防熊貓眼

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 底妝, 遮瑕, 修飾, 黑眼圈, 淚溝, 技巧, 遮瑕法, 彩妝師, 小紅書
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買 「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合 全台最強「星巴克打卡店」是這間！　明年特色門市每個月都開新店 「鼻子造型插座」乍看以為牆上長人臉！獵奇外觀竟然有妙用 「迪士尼公主茶飲」顏值高！樂佩的粉嫩茶具　搭太陽花金湯匙好夢幻 凱特王子妃9年前舊外套還塞得下　搭彩虹襯衫向醫療人員打氣 鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面