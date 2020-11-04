小紅書爆紅「PS修圖級遮瑕法」　簡單3步驟讓淚溝、黑眼圈都消失！

▲黑眼圈、淚溝一出現就讓人看起來疲態又顯老。

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@摇滚阿茅、Beira兔，IG @sachi_fujii_official

黑眼圈、淚溝是不少愛美女生心中的痛，就算畫上再美的眼妝，淚溝暗沈一現身，妝感立刻變髒、看起來好疲態還超顯老，重點是還很難遮，遮到乾紋跑出來還好明顯！

許多大陸明星藝人御用的知名彩妝師毛戈平就有一套眼周遮瑕法在小紅書上爆紅，網友實測後紛紛大讚根本「PS修圖級」，只要簡單3步驟，照著做就真的能讓黑眼圈、淚溝全都「消失」，眼下立刻澎潤亮起來，人也年輕好幾歲。

Step 1：橘色調修飾眼圈暗沉



要修飾大面積的黑眼圈部分，建議在底妝前先選偏橘色調的遮瑕膏，上在眼下區域，校正眼圈暗沈的部分、均勻膚色，再上底妝。

Step 2：精準提亮淚溝



用小遮瑕刷沾取亮色遮瑕膏精準地上在淚溝位置，記得這一步的亮色遮瑕只塗在需要提亮的「那一條」最深痕跡上，所以建議使用細小的筆刷，不要用手或美妝但大面積拍開，而是用小刷子把邊緣慢慢暈開。

Step 3：用細緻珠光加強提亮



做到上一步，從正面看時淚溝已經被修飾的很好，幾乎看不出，但若從某些角度來看，眼下提亮的區域很容易反光，還是能稍微看到淚溝，所以最後要再用扁頭刷沾取一點珠光感蜜粉或啞光打亮粉，將刷子豎起來刷在淚溝處提亮。

關鍵是使用的提亮粉不要使用帶有大亮片的，會容易顯毛孔；也不要使用純霧面的款式會沒用，一定要選粉質裡帶有細緻珠光的，這樣才能透過光的折射，360度全面修飾提亮淚溝的凹陷，不管上看下看或側面看都不露餡。

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