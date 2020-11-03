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全台最強「星巴克打卡店」是這間！　明年特色門市每個月都開新店

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▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克特色門市，有些已成為當地景點。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近年星巴克積極開設能凸顯在地風格與歷史的「特色門市」，成為超多民眾的熱門打卡點，其中最熱門的一家，莫過於花蓮的洄瀾門市，堪稱稱霸星巴克特色門市的超熱門打卡點，採用貨櫃屋概念，並以交疊手法製造出多樣化的畸零空間，又在風光明媚的花蓮，叫人不打卡怎麼忍得住啊！

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲風光明媚的花蓮洄瀾門市，光線的設計令人玩味。

台灣咖啡市場愈擴愈大，在許多連鎖咖啡升級店內裝潢與硬體規格之際，品牌力極強的星巴克，也即將在年底達到全台門市500間的目標，近年星巴克針對所在區域，開設許多特色門店，目前也以達到40至50間的規模，由於特色門市人潮與業績都較一般門市高出10%至20%，預計明年也會「強力開幕」，預計每個月都有特色新店開幕。

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克博愛華夏門市為首間磚造門市，內外都延續古樸風格。

今年年底星巴克在台預計突破500間店，明年也將會開幕20間左右的新店舖，特色門市便是其中的發展重點，能凸顯所在地風格的特色門市，不但能提供在地民眾更熟悉的氛圍，也能為旅遊的來客提供更多新意，進入每間門市都像在嚐鮮，也很符合新一代愛打卡的生活習慣。

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克「旗山門市」邀請藝術家於門市外牆創作了5.5尺高壁面。

近期開設的特色門市，包括左營博愛四路與華夏路口處，由主棟、通廊及後棟，三棟建物組合而成的「博愛華夏門市」，屋頂以琉璃鋼瓦的材質並以人字形斜坡為設計，搭配磚紅色外牆，帶來傳統古樸的意趣，另一間「台南新市門市」，以純白外型搭配如雕塑的區塊交錯而成的立體感外觀，讓到訪顧客在不同角度都看到門市不同的意趣；以及於高雄市旗山老街旁盛大開幕的「旗山門市」，則重新詮釋旗山的傳統場景「菸樓」。

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲台南新市門市外剛內柔。

花蓮洄瀾門市目前已成為當地景點，是亞洲首間以「貨櫃」打造的門市，採用交錯堆疊而成的建物設計，承載著過往航行全球的故事，交疊的鏤空處以大面積的採光天窗，讓日光層層灑落，不但別具特色，也有獨特的現代文青味。

▲星巴克特色門市。（圖／星巴克提供）

▲洄瀾門市的交錯設計，讓天光能灑落在室內。

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關鍵字：

星巴克, 特色店, 洄瀾
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