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專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！

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▲▼專家曝「長期熬夜」下場。（圖／Unsplash）

▲慣性熬夜是健康的隱憂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人工作繁忙壓力大，好不容易能休息，又非得滑個手機才捨得睡，當晚睡、熬夜成為常態，小心身體承受過多負擔，讓健康亮紅燈。專家指出長時熬夜不只容易老、免疫力下降，就連記憶力也會變差，建議應適時補充營養輔助品，以免熬夜熬出大問題！

皮膚老化

人體的表皮細胞新陳代謝最活躍的時間，正是每天晚上的11點到凌晨的2點鐘，而這段時間若是沒有讓身體處於休息階段，將會影響皮膚進行新陳代謝、加速老化，會使得毛孔變粗大，皮膚變粗糙暗沉無光澤。

記性變差

由於大腦在一天內需接收不同資訊，熬夜會使交感神經逼不得已繼續運作，而睡眠不足將會影響大腦發展、認知功能、專注力及記憶力。

免疫力下降

根據中醫說法，晚間10點到凌晨3點這段期間，是肝經、膽經運行最活躍的時刻，此時的熟睡才能讓肝膽進行排毒。如果長時間習慣熬夜，不管是中醫或是西醫都認為有害健康，而進一步造成免疫力下滑。

▲▼專家曝「長期熬夜」下場。（圖／Unsplash）

▲吃頓營養早餐幫身體開機。

專家指出熬夜隔日應做好三件事情，使身體傷害降到最低，首先必須來一頓營養豐盛的早餐，選擇優質蛋白質能幫助提升體溫，幫助身體開機，搭配水果、麥片雜糧，喚醒大腦不昏沉。利用午休時間補個眠，利用短暫時間幫助身體充電，最後別忘了補充適當營養輔助品。

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▲▼專家曝「長期熬夜」下場。（圖/品牌提供）

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關鍵字：

熬夜, 營養, 營養補助品, 保養
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