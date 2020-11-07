日本女生「無印愛用清單」新版TOP6：芬香石不需插電、去光水意外好用

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無印良品簡單乾淨、實用設計的標誌性風格受到許多人的喜愛，甚至有很多「無印控」只要是無印有賣的都想要買來使用，最近日本雜誌11月號便收集了日本女生的最新「MUJI愛用清單」，統計結果公佈，不只包括先前曾介紹過的導入液，她們還喜歡把面紙盒用來裝「這個」，此外，不需插電的「芬香石」也是隱藏版好物之一。

＃濕紙巾收納盒NT＄150

除了放濕紙巾補充包裝在裡頭之外，日妞們還會拿來放「口罩」，因為這與許多女孩們會使用的兒童口罩或是小尺寸的成人口罩大小差不多，將口罩放在裡面既美觀又乾淨。

＃芬香石NT＄230

不需要插電、也不需要點火，只要在芬香石上滴上香氛精油，就會開始慢慢揮發，讓香氣充滿空間，當味道淡時再隨時補滴即可，使用上簡單方便又很安全，很適合放在房間中，算是較少人知道的隱藏版好物。

在 Instagram 查看這則貼文 （@miowweiieee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 9:14 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ChihiroKim（@didieodubo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 下午 4:10 張貼

＃除光液NT＄200



無印良品的血色指甲油火紅許久，而很多人不知道的是，無印良品的除光液，也就是卸指甲油的去光水也有相當高的評價，主要的原因在於味道不刺鼻，添加柑橘油，可防止使用時指甲變白。

在 Instagram 查看這則貼文 AYUMI（@_ayustaguram1978）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 13 日 上午 6:53 張貼

＃敏感肌化妝水（保濕型）NT＄280／200ml

敏感肌專用的化妝水系列，因為無添加酒精、香料，讓為數眾多的敏感肌都市女性們特別安心，日妞們尤其推薦搭配無印良品自家的化妝棉、紙面膜使用，可以讓保濕效果更顯著。

▲面膜NT＄145／20入、原色化妝棉NT＄79／180片60x50mm



＃導入化妝水NT＄399／200ml

化妝水前使用，將洗完臉後的膚質調理為容易吸收保養品的理想狀態，讓成分更易滲透進角質層中。

在 Instagram 查看這則貼文 （@hika_chan__714）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 2:51 張貼

＃打亮粉彩NT＄240

無印良品在化妝品部分表現也很出色，在包裝上簡單、有質感，令人忍不住想收藏，運用的色調方面以日系清淡妝容風格為主，幾乎能適合所有的女生，其中這款薰衣草紫色的打亮頰彩，刷上臉的效果自然紅潤，而且特別顯白，加上平價的價格，非常值得一試，一舉殺進排行榜中。

►日妞瘋狂囤貨的「無印良品」導入液 用光光之後還想再回購