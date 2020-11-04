fb ig video ETtoday search mobile

最多人犯的3大NG去黑頭方式！粉刺清不好還可能爛臉

>

▲▼ 3大NG去黑頭方式。（圖／翻攝IG）

▲想要擺脫黑頭滿滿的草莓鼻，先避開錯誤去黑頭方式。（圖／翻攝IG@ahc.official、@hongsuzu）

編輯／Amanda

除了痘痘，粉刺也是許多女生的心頭大恨，尤其是會讓人覺得「臉變髒」黑頭，一看到就想除之而後快，但直到現在，還是有很多人在用錯誤的方法去黑頭，像是以下3個NG行為，不僅清粉刺效果不佳，還容易讓肌膚受傷，造成凹洞、 色素沈澱，甚至是更嚴重的發炎問題。

▲▼ 3大NG去黑頭方式。（圖／翻攝IG）

▲自己在家用手擠粉刺容易造成發炎，導致色素沈澱或留下凹洞。（圖／翻攝pexels）

NG 1：用手擠或針挑

很多人一看到黑頭就忍不住手癢，不是用雙手用力擠就是拿粉刺棒去戳去挖，雖然擠出來的時候可能很有成就感，但很容易因為沒有消毒完全或手法不正確、用力過度，造成感染或發炎，進而導致坑洞、色素沈澱等疤痕留下，甚至可能會有更嚴重的問題。

NG 2：拔除式粉刺貼

也有不少人喜歡使用拔除式的清粉刺面膜或妙鼻貼、粉刺貼，覺得可以一次清除掉很多粉刺、黑頭。但粉刺貼是一種有破壞性的清潔方式，在黏除粉刺的同時也會黏上臉部的角質，過度使用會對角質造成破壞、傷害毛孔，導致毛孔變大變鬆弛，許多皮膚科醫師都不建議使用這類產品來清除粉刺。

▲▼ 3大NG去黑頭方式。（圖／翻攝IG）

▲比起磨砂膏等去角質產品，皮膚科醫師更建議使用酸類保養品來幫助代謝。（圖／翻攝IG@ahc.official.jpg）

NG 3：過度使用磨砂膏去角質

雖然去角質可以幫助改善黑頭、粉刺情況，但過度去角質反而會傷害肌膚，除了去角質次數太頻繁，用磨砂膏、洗臉機或糖、鹽來摩擦肌膚等物理性去角質方式也很容易誤傷肌膚，建議使用含酸類保養品，能更安全、溫和又有效的幫助角質代謝。


皮膚科醫師提醒，改善粉刺的四個關鍵就是控油、去角質、殺菌與抗發炎，使用具有上述四個訴求的清潔品就能安心修護粉刺問題。像是肌膚護理上可以使用低濃度的水楊酸、杏仁酸等酸類保養品，或是外用維A酸類乳膏、藥膏，都能有效幫助去除粉刺黑頭；此外，改善生活作息習慣，盡量少熬夜，維持規律作息、健康飲食，多喝水等，都能幫助維持肌膚狀態平衡。

►超多人犯的3大NG保濕行為！皮膚科醫師：狂噴噴霧小心越來越乾

►比痘痘更惱人！「閉口粉刺」形成3大主因和不留疤改善法

►花生、奶酪是地雷！痘痘肌必知的6個飲食建議　2類消炎食物可多吃

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 黑頭, 粉刺, 肌膚, 清潔, 去黑頭, 清除粉刺, 錯誤, NG方式
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了

專家曝「長期熬夜」下場　不只老得快、連認知功能都出問題！ 星巴克、伯朗咖啡11月優惠來了！　買一送一、第二杯優惠聰明買 「長版襯衫」一件就夠！穿脫方便又能提升層次感　當外套、洋裝都適合 星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有 全台最強「星巴克打卡店」是這間！明年衝500家店　特色門市每月都開 鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了 RIMOWA迷你行李箱手袋重出江湖！黑魂帥爆，純白、沙漠粉女孩必搶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面