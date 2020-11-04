最多人犯的3大NG去黑頭方式！粉刺清不好還可能爛臉

▲想要擺脫黑頭滿滿的草莓鼻，先避開錯誤去黑頭方式。（圖／翻攝IG@ahc.official、@hongsuzu）

編輯／Amanda

除了痘痘，粉刺也是許多女生的心頭大恨，尤其是會讓人覺得「臉變髒」黑頭，一看到就想除之而後快，但直到現在，還是有很多人在用錯誤的方法去黑頭，像是以下3個NG行為，不僅清粉刺效果不佳，還容易讓肌膚受傷，造成凹洞、 色素沈澱，甚至是更嚴重的發炎問題。

▲自己在家用手擠粉刺容易造成發炎，導致色素沈澱或留下凹洞。（圖／翻攝pexels）



NG 1：用手擠或針挑



很多人一看到黑頭就忍不住手癢，不是用雙手用力擠就是拿粉刺棒去戳去挖，雖然擠出來的時候可能很有成就感，但很容易因為沒有消毒完全或手法不正確、用力過度，造成感染或發炎，進而導致坑洞、色素沈澱等疤痕留下，甚至可能會有更嚴重的問題。

NG 2：拔除式粉刺貼



也有不少人喜歡使用拔除式的清粉刺面膜或妙鼻貼、粉刺貼，覺得可以一次清除掉很多粉刺、黑頭。但粉刺貼是一種有破壞性的清潔方式，在黏除粉刺的同時也會黏上臉部的角質，過度使用會對角質造成破壞、傷害毛孔，導致毛孔變大變鬆弛，許多皮膚科醫師都不建議使用這類產品來清除粉刺。

▲比起磨砂膏等去角質產品，皮膚科醫師更建議使用酸類保養品來幫助代謝。（圖／翻攝IG@ahc.official.jpg）



NG 3：過度使用磨砂膏去角質



雖然去角質可以幫助改善黑頭、粉刺情況，但過度去角質反而會傷害肌膚，除了去角質次數太頻繁，用磨砂膏、洗臉機或糖、鹽來摩擦肌膚等物理性去角質方式也很容易誤傷肌膚，建議使用含酸類保養品，能更安全、溫和又有效的幫助角質代謝。



皮膚科醫師提醒，改善粉刺的四個關鍵就是控油、去角質、殺菌與抗發炎，使用具有上述四個訴求的清潔品就能安心修護粉刺問題。像是肌膚護理上可以使用低濃度的水楊酸、杏仁酸等酸類保養品，或是外用維A酸類乳膏、藥膏，都能有效幫助去除粉刺黑頭；此外，改善生活作息習慣，盡量少熬夜，維持規律作息、健康飲食，多喝水等，都能幫助維持肌膚狀態平衡。

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