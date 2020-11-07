日系輕珠寶讓小資女無痛入手　鑽石耳環萬元有找

▲日本輕珠寶品牌AHKAH年度Holiday系列項鍊相當細緻。（圖／翻攝AHKAH IG）

記者陳雅韻／台北報導

1萬元左右的預算，也能擁有美鑽！日本輕珠寶品牌AHKAH年度Holiday系列，由秋冬推出的believe in系列延伸，創作十字架造型的chérie系列，以及3顆米粒鑽排列而成的amulette系列，均是各種場合都好搭配的秀氣設計，當中採單邊銷售的18K金鑲鑽chérie cross耳環定價8,300元，讓小資女能無痛入手。

▲AHKAH chérie cross項鍊（左）13,000元，18K金鑲鑽chérie cross單邊耳環 8,300元。





▲AHKAH amulette項鍊（左）11,700元，amulette戒指12,700元。

AHKAH擅長運用纖細的K金材質點綴美鑽，簡約細緻的設計是不少OL的心頭好，新作chérie系列以十字架造型為主角，但非傳統筆直的線條，而帶有花邊輪廓，更添時尚感，因此耳環只戴單邊便能展現個性美；而在法文代表「幸運符」的amulette系列，刻意將並排的3顆鑽石托高鑲嵌，讓小鑽也能閃耀極致光芒。

▲AHKAH amulette手鍊（左）10,000元，coronet手鍊9,000元。

同樣來自日本的agete，也有不少約1萬元起跳的18K金鑲鑽項鍊、手鍊、戒指與耳環，除了經典不敗的單鑽款式，也蒐羅女性喜愛的星星等圖騰，讓小巧輕珠寶不只有甜美一種風格，也能展現個性、波希米亞風等多元樣貌。

▲agete 18K金鑲鑽的十字架造型手鍊，13,600元。（圖／翻攝agete官網，以下同）





▲agete 18K金鑲鑽星星項鍊（左）21,000元，星辰為靈感的18K金鑽戒24,500元。



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