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晚上睡不好？網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢

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▲▼網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢 。（圖／Unsplash）

▲睡不好已是現代人的通病。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想睡的時候捨不得睡，該睡時又翻來覆去沒睡意？根據台灣睡眠醫學學會統計，台灣每5人當中就有1人有失眠困擾，而在失眠人口中，近7成希望可以不要服用藥物來改善。想要睡個好覺真有那麼難？《ET FASHION》為大家整理3個助眠小儀式，讓你一夜好夢，熟睡到天亮。

▲▼網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢 。（圖／品牌提供）

▲Niuer Home 雪松森林安眠精油，5ml，349元。

1.精油香氛助眠

想要睡得好，就必須打造適當的睡眠環境，建議使用助眠精油、枕香噴霧，藉由嗅覺幫助紓壓，讓身心靈放輕鬆。牛爾老師旗下居家香氛品牌推出加了薰衣草、馬鬱蘭、雪松精油的特調精油，草本香調讓人聞了好療癒，小小一罐攜帶方便，可以點入擴香儀，或是滴在枕頭四個角，讓睡眠空間瀰漫香氣，彷彿置身舒眠小森林。

▲▼網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢 。（圖／Unsplash）

▲睡前喝溫飲能幫助睡眠。

2.睡前喝杯溫牛奶、巧克力

許多醫師都建議若有難以入眠困擾，建議睡前來杯溫牛奶或巧克力，能幫助安定神經和助眠效果。研究顯示，牛奶和巧克力中皆含有色胺酸成分，色胺酸在人體內能轉換成和睡眠有關的褪黑激素，但也不要喝過量，以免頻跑廁所而中斷睡眠。

▲▼網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢 。（圖／品牌提供）

▲新普利 超濃代謝夜酵素錠EX（30粒），1,280元。

3.攝取助眠輔助品

在日本風靡許久的助眠營養輔助品，這股風潮終於吹來台灣！許多人不想依賴藥品入睡的另一種選擇，嚴選多種蔬果酵素，搭配好眠專利成分，在睡前透過酵素加強分解飲食負擔，同時幫助睡眠，利用夜間休息時間加強代謝，維持身體代謝維持正循環。

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關鍵字：

失眠, 助眠, 方式, 睡眠障礙
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