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「超殘忍金句」逼人長大　「除了兩情相悅，其餘的都是心酸」

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▲▼ 這些「超殘忍金句」逼人長大。（圖／翻攝自tvN drama FB）

▲感情除非兩情相悅，硬求來的稱不上是愛。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

隨著年紀增長，人情世故也懂得多，不再想以前執著著找答案，許多經驗都是靠吃過的虧和生活經驗一一累積的，以下7句話必須收藏，千萬別到老了以後才懂。

#圈子不同，不必硬融、三觀不合，別瞎湊合

年輕時無論是交友或是戀愛，明知道不適合硬要將就，直到試到最後認清不適合才罷手，長大後發現很多事情不能勉強，硬要湊合也是浪費時間而已。

▲▼ 這些「超殘忍金句」逼人長大。（圖／翻攝自tvN drama FB）

#除了兩情相悅，其餘的喜歡都是心酸

所謂的戀愛是有來有往，你付出也感受到對方給的反饋，如果只有一人投入，那麼不管多愛都只是心酸，到頭來你會發現，你只是在唱獨腳戲罷了。

#所謂的孤獨就是，有的人無話可說，有的話無人可說

有的人在身邊但你卻對他無話可說，好多話你想和那個人說，但偏偏他離你好遠好遠。

▲▼ 這些「超殘忍金句」逼人長大。（圖／翻攝自tvN drama FB）

#每個人都只能陪你走一段路，遲早都是要分開的

長大才懂最好的朋友是自己，即便是再穩固的關係，也總有一天要分離，要學會獨處，和自己相處，那麼你就不用害怕每一段的分離。

#不要期望別人為你雪中送炭，沒人在你臉上抹炭就該感恩

這世界上沒有什麼事情是應該的，朋友的幫助是你的幸運，不需要對他人有超多本份的期待和要求。

▲▼ 這些「超殘忍金句」逼人長大。（圖／翻攝自tvN drama FB）

#不要輕易被影響，也活得太過理智

人活著該有自己的主見，但也別太制式，有時候就跟著感覺走，人生本來就是一場冒險。

▲▼ 這些「超殘忍金句」逼人長大。（圖／翻攝自tvN drama FB）

#沒有美麗的外表，根本沒人會去在意美麗的內心

你必須要有出色的外在，別人才會注意到你善良個性，若外表只是普普，那麼誰還會想進一步認識你，美麗的外表的確是成功的捷徑。

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關鍵字：

金句, 殘忍, 盤點, 毒雞湯
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