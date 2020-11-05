GUCCI 夯包全換上超美「蜜棕」色　牛奶巧克力般的光澤逼人剁手

記者王則絲／台北報導

近期精品手袋輪番上新，完全沒有要放過大家荷包的意思，GUCCI日前除了迪士尼唐老鴨系列正式上架引起話題之外，同時也為經典的GG Marmont系列包款換上全新的「蜜棕」色新裝，像是淋了蜂蜜的牛奶巧克力，亦或是燒得晶透的焦糖色，帶有點金色調的暖棕色系與女孩們最愛的大地色穿搭最相襯，秋冬季節的手袋缺的就是這個色！

▲Gucci GG Marmont 棕色小型鍊帶包，NT＄63,600。（圖／翻攝自官網，以下同）



GUCCI的「GG Marmont」系列長年以來都是品牌熱賣款式，還記得春夏的時候馬卡龍色GG Marmont系列有多風靡？而天氣轉涼，已不太適合春意盎然的色彩，今年秋冬GUCCI給GG Marmont帶來的是全新的「蜜棕」色，推出包括女孩們最愛的翻蓋肩背包，以及相機包和小皮件，台灣售價方面也已出爐。

▲Gucci GG Marmont 棕色鍊帶包，NT＄71,800、Gucci GG Marmont 棕色迷你鍊帶包，NT＄30,800。



▲Gucci GG Marmont 棕色相機包，NT＄45,100。



▲Gucci GG Marmont 棕色直式相機包，價格店洽。



▲Gucci GG Marmont 棕色梯形手提鍊帶包，NT＄67,700。

▲以及小皮件部分也有推出全新的棕色款式。



最近這種「焦糖」色系的包款非常吸睛，稍早《ET FASHION》為大家開箱了BURBERRY快閃店中的獨家款TB包，同樣也是迷人的蜜金棕色調，搭配超細緻的絎縫Monogram與金屬鍊帶，相信燒到不少人；另外，輕奢品牌TORY BURCH秋冬新推出「Eleanor」包款，也有提供唯美的焦糖色選擇，總共有三個大小，價位上相對好入手。

▲BURBERRY 小型絎縫花押字羔羊皮 TB 包，NT＄85,000。（圖／記者王則絲攝）

▲Tory Burch Eleanor系列酒紅色肩背包（大）NT＄29,900、焦糖色皮革鍊帶肩背包（小）NT＄25,900。（圖／品牌提供）

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