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12星座11月運勢！處女賺錢好時機、摩羯要告白趁現在

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身不由己的11月份，水星逆行於兄弟宮，教育、考試、媒體、資訊、短旅行以及日常交通，上述相關工作者，不論是工作或家庭氛圍都會對個人有所影響，以為自己很渺小，但其實還是可以努力活的發光發熱，看看安格斯的詳細解析，為你指點迷津。

牡羊座　3.21~4.20

健康運勢稍差，要注意飲食以及衛生習慣，這部分可以保你比較無恙，金錢運的部分，花費比較多，多是用在一些有用的支出上，但還是可以量力而為，有些東西你雖然要，但不急於在11月非得要作出這樣的決定不可，在跟人之間，記得工作面上、賺錢面上，一定要採取微交往的模式，點綴就好，無論在工作之中、朋友之間，你不要掏心掏肺，話不要講得太多太清楚，以免被別人知道太多也未必是好事，有些公關交際場合，只要相處的點綴、修飾一下也就好了，而感情運勢算是蠻好的一環，所以你可以好好享受你的愛情運。

金牛座　4.21~5.20

無論在面對交友、愛情，以及工作的時候，跟同事之間的相處都要把握一個原則，就是你不用去強迫別人來愛自己，而是要努力讓自己成為值得愛的人，這個部分既是培養自己的能力、散發出來的魅力，也告訴你一件事情，不用太做作，不用過於包裝自己，展現真實的那一面，別人才容易親近你、喜歡你，很多事情是要靠緣分的，這個月份金錢就是如此，偏財運不能說是理想與不理想，只是偏財運要做好部分的規劃，金錢的運用比例，自己要調配得宜，這對金牛座來說並不是難事，而客戶運很好，所以多花心思在拓展自己賺錢管道方面，會比較有成績。

雙子座　5.21~6.21

本月份的感情運算是被水逆，上半月帶賽，所以原則上感情的相處並不是很好，吵架比較多，這個部分比較需要你用高EQ去面對，那面對到事業上以及賺錢，第六感是十分敏銳的，所以也因此有什麼想法，你即刻去執行，不要只停留在腦海中，停著不動就十分可惜在工作上與人相處時，特別是有權、有勢、有地位的人，你一定要記住，不要讓別人握著你的命脈，掌握你的生殺大權，你就不能做自己，也就提醒雙子座無論是想法上的執行，或是計畫的拓展，照著你自己的想法、勇敢去做，誰也阻擋不了你。

巨蟹座　6.22~7.22

本月份正偏財運都頗不錯的，在面對到感情的相處，意見互相之間的交流，比較容易有一些莫名的爭執出現，但這都是可以避免的，在面對工作上的時候，也許你會有一些衍生出來的機會，你一定要記住在11月份，任何機會都是可貴的，你不要認為後面還會有更好的出現，因為眼前的這個機會就值得把握，也因此巨蟹座的積極性十分重要，當任何問題上身的時候，你應該不要害怕，要勇於承擔，表現出來的成績是你無法預料的，而且往往是朝好的方向去發展的，另外在交際之中，會衍生很多很多的機會，無論是感情機會、賺錢機會，所以任何玩樂，你都應該要盡可能去參與，並且在其中秀出你自己，讓人家看到你的光芒。

獅子座　7.23~8.22

本月份的運勢平均是挺不錯的，有些時候獅子座的朋友難免會有一些小小的抱怨，你會羨慕別人有背景，以至於你自己沒背景的時候，你會覺得一切都好辛苦，不過回頭看一看，你至少還有背影，或許你會覺得這笑話有點冷，但這不是開你冷玩笑，而是要你少比較，不比較就不會心生怨懟， 這個月面臨到生活上，只要記住錢能解決的問題都是小事，也因此有一些麻煩你可以靠錢去省下時間，你可以去做更多的事情，這件事情也告訴你，獅子座本月份拓展合作機會是十分重要的，在與人交際之間，那種八卦耳語、沒有用的聊天盡量減少，而朝著腦中的一些想法、合作去進行，你可以得到很大的進展。

處女座　8.23~9.22

本月份呈現一個V字型的狀態，這並不是講說月初、月底、月中的這個狀態，而是說在金錢與事業運呈現兩個高峰，但是感情就處在谷底，這究竟原因是為什麼呢？在與愛情相處與對象相處之時，你要記住，要讓自己變得更有趣，你才容易被注意到，所以講話要去升級，多用一些幽默感，這樣更有助於感情運勢，無論在面對工作與賺錢之間，它都是相輔相成的，空閒時間也絕不要停下你賺錢的腳步，做些理財規劃，只要有投出，你必可以見到一些意外的收穫，工作上面，除了跟人合作固然重要，要遵從上意也是一種很好的指示，當上面有什麼方向告訴你時，你應該要盡可能去配合，你會得到更多收穫。

天秤座　9.23~10.22

本月份花費也頗多的，而且多是在交際時候的玩樂支出，這部分如果能帶來好心情，那當然是一件好事，如果沒有意義，那就盡可能能省則省，在面對到金錢運上，可能是你唯一需要注意的部分，我們在看感情運，相處頗不錯的，但是在事業運的相處下，還是要提醒你一點，很多秘密常常是從你的眼神中透露出來的，因為天秤座是想什麼，在行為上不自覺會流露出來，要記得懂得隱藏思緒、冷靜淡定，才不容易被老狐狸看穿，而在工作上與人合作，而在跟人一來一往的攻防戰之時，更要在這部分守住它，另外再回頭提醒到感情的相處，天秤座心情不好的時候，多對另一半吐露，可以增進彼此的關係。

天蠍座　10.23~11.21

不可否認，天生血液之中有好戰的特性，你是個愛吵架的星座，但是回到11月份，這些引戰是有必要性的，一場爭論可能就是兩人心靈之間的捷徑，也因此首先面對到工作上的時候，有什麼想法上並不一致，你可以提出來，即使做一些爭論、討論，也許你讓一步我退一步的時候，你可以找出一個更好的方向，所以不要怕衝突，回頭看感情的相處上，最近另一半跟你相處之間，可能處在一個有些無聊、需要改變的氣氛，如果有什麼需要改變的，那也許是搬家、換工作或是金錢的運用方式些不同，天蠍也要盡可能地直接提出，溝通會見更大的進展，而在金錢的運用上，當用則用，而且必要的投資也是需要的。

射手座　11.21~12.21

你會覺得這個月份邊走看似不錯，但是偶爾又絆到小石頭，好像要摔跤的樣子，主要的原因是在，射手這個星座很友善、很熱情，可是常常在與人溝通之間，儘管你講了再多話、博得了再多的注意，但重點是你有沒有掌握到話語權，話語權這件事你如果能把握到，才能做出真正有效的溝通，言不及意是沒有用的，首先這點反應在工作面上，射手提出的這些建議，一定是要具體能執行的，而且有用的，那麼對大團隊來說，才能見到你的重要性所在，所以任何話都要先思考再脫口而出，金錢運用的部分，偏財運甚至好過於正財，所以一些搏機會、金錢運氣的機會，你一定要掌握住，感情上面少放一點炮，太過直接可能會戳傷彼此。

摩羯座　12.22~1.20

本月份大多數人都在水、火逆之中，而天、海也在逆，可是摩羯卻是一切往正向走，所以你是12星座運勢最好的一個，朋友的話在本月就像是老人的牙齒，沒有多少是真的，所以無論是在工作上或是相處上，不要聽進去太多，到是新朋友對你有利多了，也許彼此之間認識的並不深，也因此往往講得比較具有保護色彩的話語，反而是有用的，所以好好對待新朋友、客戶，他們都對你很有幫助，金錢運上算是你花費比較多的一環，投資自己是好事，金錢如果用在教育自己、培養專業訓練上，會是一個更好的方向，感情運勢相處融洽也是很好進擊的時候，如果有喜歡的對象，不妨多花時間與他相處。

水瓶座　1.21~2.20

本月份朋友的相處不錯，但是面對到工作上有利益相關的人，則會有些問題，彼此之間一定要清楚利害關係，再說一些話、做一些事會比較妥當，在面對到工作與賺錢生活的時候，積極的態度一定會帶來積極的結果，所以提醒比較陰鬱特質的水瓶座，陽光正面的思考非常的重要，並且在工作上去運用你這種態度的感染力，你會讓生活就比較能發亮，在感情上面要記得，生活中也許累積很多的抱怨，但這抱怨的情緒盡可能不要散發讓四周人也感染到，因為氣氛總是互相傳染的，你展現出怎樣的態度，就可以回饋給你怎樣的環境，也因此記得調整自己開心的心情。

雙魚座　2.21~3.20

因為天生個性的關係，安格斯認為，你們是最會自我找麻煩的一個星座，而這些情緒其實是可以拯救你的，首先在面對一些人的時候，有些話早點說比較好，但是有些話則是不說比較好，在跟另一半相處的時候，有些爭執就可以因為這樣的想法而去避免，在工作上的時候，常常會有一些意見不同的人，在出一些你認為是餿主義的事情，也因此雙魚的個性，一定會立即地反駁，不妨換個角度思考，每個人個性總是不同，做事方法也大異其趣，整合起來能夠有更好的效果才是最重要的，所以換個角度去看事的時候，雙魚也許就能理解，究竟對方為什麼這麼說、這麼做，溝通與應酬不必每天有，所以朋友之間的邀約玩樂真的不重要。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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