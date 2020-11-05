《九尾狐傳》趙寶兒唇膏美翻！南瓜紅、煙燻玫瑰　兩色撩到李棟旭

韓劇《九尾狐傳》熱播，除了李棟旭、趙寶兒的轉世虐戀之外，連金汎與金容智的「狐妖CP」也有很高的話題，劇情節奏流暢、每一集都有新話題！

趙寶兒劇中飾演一位電視台PD，雖然為角色需求，妝容稍微比較清淡、但是唇色還是很美，難怪可以讓李棟旭難忘好幾百年。

這種單看好像是磚紅的色調、但是細看又有點偏紅棕、暗紅色，就好像是「肝」的色調一樣，真的是因為怕被李棟旭吃掉嗎XD

另外一款唇色則是偏煙燻玫瑰的色調，兩款純色都相當適合秋冬，而且不挑膚色、又相當顯白，今年秋冬必入手！接著就帶來趙寶兒同款唇膏推薦～

《九尾狐傳》趙寶兒同款唇膏推薦1：NARS 限量雲霧唇誘 #PIN UP，NT$1,000

NARS今年秋冬推出新款唇誘，乳霜質地一抹柔焦雙唇，輕若雲霧的絕美色彩極輕、極霧、極保濕，輕刷貼膚不顯紋，這款#PIN UP是主打色之一，是一款飽和的磚紅色調、又有點像是肝臟的顏色，厚塗非常顯白又有氣勢、薄擦暈染也可以打造溫柔的妝容。

《九尾狐傳》趙寶兒同款唇膏推薦2：蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 #196楓紅玫瑰，NT$1,200

蘭蔻9月推出重磅新品玫瑰金粉管唇膏，整隻唇膏換上薄紗般的絕美粉霧金管身、簡直不要太美！注入3倍精華油保養成分，帶來滑順輕盈的上唇效果，#196楓紅玫瑰是品牌經典的熱賣色，磚紅色調的胡蘿蔔色一點也不泛黃、相當顯白襯膚，可以完成高級細緻的柔霧唇妝。

《九尾狐傳》趙寶兒同款唇膏推薦3：CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃 #75忠實，NT$1,280

香奈兒今年秋季推出全新的超炫耀釉光唇萃，是品牌首款持色防水唇彩，細緻乳霜質地完美貼合雙唇，為雙唇帶來水潤保濕的柔軟觸感，精緻的黑漆漸層瓶身，搭配頂部的金色CHANEL的壓印LOGO更是高級，#75忠實是主打色之一，是一款秋冬必收的秋栗色，不僅非常顯白，更是有氣質、高雅的深紅棕色調。

《九尾狐傳》趙寶兒同款唇膏推薦4：M.A.C 時尚專業唇膏 #MARRAKESH，NT$850

M.A.C經典的子彈頭唇膏今年秋冬推出超美的粉電大理石系列，其中四款色調包含這隻#MARRAKESH，本身就是品牌的熱賣王色號、換上粉色大理石美到讓人尖叫！這款#MARRAKESH中藥色雖然偏暗紅，但是上唇相當飽和，薄擦厚塗都好看！

接著看趙寶兒同款「煙燻玫瑰色」唇膏推薦！

《九尾狐傳》趙寶兒同款唇膏推薦5：雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #420玫瑰荔枝，NT$1,200

雅詩蘭黛最熱賣的色號#420玫瑰荔枝，唇膏內包覆分子化玻尿酸微珠，上唇瞬間飽滿服貼，溫柔的豆沙玫瑰色調讓和膚色都可以駕馭，是滿屏的溫柔小姐姐感，既有如玫瑰般優雅叛逆，又有像荔枝般甜美淘氣的迷人特質，一推出就大受歡迎。

《九尾狐傳》趙寶兒同款唇膏推薦6：植村秀 無色限緞光水潤唇膏 #BG965，NT$1,050

色選專家植村秀在今年秋冬嚴選最適合偏黃膚色的「煙燻粉棕」系列，即便是素顏上唇也不反灰暗沉，從粉霧保濕、緞光水潤到釉光精油光感等質地皆有，完美交織煙燻玫瑰與粉裸土棕色調，溫柔的氣質爆棚、仙氣開到最強！其中這款#BG965甜而不膩、像是三分糖的微涼感，瞬間仙氣破表！

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自植村秀、IG@xxadoraa、@esteelaudertw、@maccosmeticstaiwan、@_parkha

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