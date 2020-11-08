蕭敬騰撞衫2男星！與劉以豪互尬「LOVE外套」　逆齡指數破表

記者鮑璿安／台北報導

歌手蕭敬騰高衣Q成為「男星穿衣範本」，近期出席《怪咖系列》紀錄片試映記者會時，以超逆齡眉上瀏海，一身率性牛仔夾克搭配黑色帽T，加上活潑的星星、「Love」字樣點綴，完全無死角，不過也被發現撞衫了男星劉以豪、劉昊然，意外引發網友熱議。

▲蕭敬騰近期換上Sandro Homme 2020年秋冬系列中的牛仔夾克，NT$ 9,050 ；星星黑色連帽衛衣，NT$ 9,050 。（圖／品牌提供）

蕭敬騰近期換上Sandro Homme 2020年秋冬系列中的牛仔夾克亮相，俐落剪裁搭配翻領設計更顯率性，最大亮點就屬胸口的「Love」字樣，採用亮眼的紅橘色層層堆疊呈現，讓人難以忽視，帥氣中注入一絲可愛氣息；蕭敬騰也內搭一件黑色連帽衛衣，遍佈衣著的星星圖樣若隱若現，與「Love」巧妙呼應，產生強烈對比效果，且蕭敬騰駕馭起來絲毫不費力，配上一頭逆齡的眉上瀏海更顯吸睛，不愧為男星穿衣範本。

在 Instagram 查看這則貼文 beauty 美人圈（@beauty321）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 下午 9:47 張貼

然而早在10月初，男星劉以豪就搶先穿著同款牛仔夾克登上雜誌封面，不同於蕭敬騰的隨興氣息，劉以豪以側臉出鏡電力十足，且外衣明顯包覆緊實肌肉曲線，讓身線立體分明，傳遞截然不同的帥度。此外，年僅23歲的大陸男星劉昊然，日前則是換上星星連帽衛衣擺拍，與蕭敬騰相差10歲，但兩人看起來沒有太大落差，也引發網友回應：「都是男神」、「蕭敬騰太會穿了」。

▲23歲男星劉昊然低調穿上Sandro Homme 2020秋冬星星連帽衛衣。（圖／翻攝自微博）

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