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女星「瘦臉抗皺」秘訣公開！Pony按摩5步驟、鄧紫棋凡士林面膜超有效

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隨著年紀增加，魚尾紋、木偶紋等各式各樣的皺紋細紋悄悄跑到臉上了？韓國美妝大神Pony不只化妝技術是公認的好，保養技巧也是一流厲害！這回Pony就為大家帶來她獨家的「瘦臉抗紋」按摩手法，針對女生討厭的顯老紋路做加強拉提，搭配抗老保養效果才會事半功倍唷！

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

撫紋按摩1：緊緻下顎線

按摩之前，一定要先擦上面霜或乳液，才不會讓拉提動作沒有瘦臉成功，反而拉出細紋囉！第一步驟我們利用食指和中指縫間的力量，從下巴往耳後拉提臉蛋輪廓，緊緻下顎線條。

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

撫紋按摩2：預防抬頭紋

我們將雙手半彎曲，利用第二指節輕輕按壓額頭，再從額頭中央慢慢帶到太陽穴按摩。小技巧在於，按摩時可以加入一點「上推」的力量，來幫助預防抬頭紋唷！

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

撫紋按摩3：預防眼尾紋

利用中指（不過保養老師更建議用無名指）的指腹力量，從眼尾像眼周打圈，並針對眼頭做輕壓放鬆，以此消水腫和預防眼尾細紋。此外，我們也可以將這個步驟獨立出來，增加到日間保養中並搭配輕盈的眼霜使用，來改善眼周太過乾燥，底妝容易卡細紋的困擾唷。

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

撫紋按摩4：防止嘴下垂

愛笑的女孩充滿吸引力，但一個不注意也很容易笑出法令紋，甚至木偶紋唷！

為此針對笑肌的按摩就特別不能輕視，我們利用中指和無名指的指腹力量，往上輕推嘴邊肌肉，透過由下往上的按摩方式，防止嘴周肌肉肌肉下垂，生成紋路。除了按摩，「河豚鼓氣」的縮鰓、吐氣動作，也對舒緩肌肉、改善法令紋有很棒的效果唷！

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

撫紋按摩5：防止蘋果肌下垂

最後我們雙手握拳頭，利用第二指節從下顎、經過臉頰、向上推到顴骨位置，來幫助緊實飽滿我們的蘋果肌。

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

如果想讓撫平細紋更有感，也可以在秋冬保養中，一週1-2次的加入鄧紫棋「凡士林面膜保養法」，來加強補水與淡化紋路唷！

鄧紫棋解釋，因為工作需求去了加拿大，氣候一下變化太大導致皮膚又敏感又脫皮，很恐怖！於是紫棋打給在香港的皮膚科醫生，並跟著醫生指示嘗試了這個強效急救的保濕方法。連續用了幾天后皮膚居然比來國外之前要更好，現在超級無敵滑！！

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

材料：

凡士林，濕的紗布

方法：

1. 洗臉後，在全臉（或想加強保濕的部位，像是脖子、軸關節處）塗上薄薄的一層凡士林。
2. 用濕的紗布覆蓋（如果是當面膜，記得避開眼周）。敷30分鐘。
3. 30分鐘之後，用溫濕的毛巾擦臉。切記不用太過大力，目的只是要把過多的凡士林擦掉，避免太過油膩而已，讓少量凡士林留在肌膚是可以的。

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

不過紫棋也叮嚀大家，千萬不要過量使用這個方法，過度滋潤很容易弄巧反拙長痘痘。如果皮膚明顯不舒服時，看醫生才是最有效的解決辦法。

▲瘦臉抗皺按摩。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@gem0816、@ponysmakeup、小紅書＠GEM鄧紫棋、＠PONY美妆课堂

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

按摩, 抗老, 保養, 瘦臉, 抗皺, 鄧紫棋, Pony
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