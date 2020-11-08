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《九尾狐傳》趙寶兒不是天生瘦！靠減肥、保養三招擺脫肉肉身材

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李棟旭、趙寶兒主演的《九尾狐傳》熱播中，不只劇情引起陣陣話題，女主角趙寶兒的愛用彩妝、穿搭，甚至是身材管理也引發粉絲們熱烈討論與好奇！

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

其實趙寶兒不是天生的白皙纖瘦，剛出道時也是肉肉身材，甚至還有些嬰兒肥和雙下巴。後來靠著嚴格的身材管理和保養秘訣，如今才脫胎換骨，維持了165公分但不到50KG的仙女身材。

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

趙寶兒減肥＆保養秘訣1：徹底保濕

韓國的氣候相對我們乾燥許多，這也是為什麼許多韓妞、韓星都把「保濕」視為保養中最關鍵、最核心的一環。趙寶兒曾在採訪中表示：「化妝前會先在臉上大範圍地噴上保濕噴霧，並用手心的溫度輕拍、按壓讓臉蛋吸收，後續的底妝也能更加服貼。」

不只肌膚外在補水很重要，「多喝水」也是皮膚白裡透紅，剔透帶水光澤的秘訣。趙寶兒分享自己會在「吃飯前喝兩杯水」，如此不僅能讓一天的喝水量輕鬆達標，還能減少飢餓感、自然減少食量，是非常好用的控制飲食方法。如果超級討厭喝白開水（像是編～），也可以在開水中加入切片檸檬、莓果等調味，好吃好喝又能養顏美容唷！

趙寶兒減肥＆保養秘訣2：檸檬水、自製果汁

「檸檬」是很多女星的減肥和美白的必備食物！像保養大王范冰冰，每天早上也會喝自製的百香果蜂蜜檸檬，來補充維他命C、排毒和養出白皙肌膚；前韓國天團《T-ara》的孝敏，也是用蜂蜜檸檬水來瘦身。

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

不過趙寶兒的檸檬水飲用時間和別人不同，是在晚上。趙寶兒說，睡前會喝一杯溫熱的檸檬水（將新鮮帶皮的檸檬切片、泡熱水），來幫助身體酸鹼平衡，提升新陳代謝．同時也助眠。

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

趙寶兒也分享，白天的自己更喜歡喝自製的蔬果汁來幫助身體補充能量，不僅熱量低、飽腹感強，同時對皮膚也很好。果汁食譜十分簡單，氣泡水和檸檬汁為基底，加入蘋果、胡蘿蔔、芹菜等自己喜歡的蔬果和冰塊一起打成冰沙果昔。

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

不過如果工作忙碌、想節省時間，也會事先一次打好大量的蔬果汁，並做成冰塊。要吃的時候再加入開水和檸檬汁泡開，如此省時省力，更無形中成功美白、排毒和減肥啦！

趙寶兒減肥＆保養秘訣3：任何地方都堅持運動

趙寶兒說過自己其實不特別喜歡運動，但運動是減肥和保持身材的不二法門。為了讓自己保有熱情，她會試著嘗試各式各樣的運動項目，從常見的健身房機器訓練，到游泳甚至騎馬馬術都不排斥、去嘗試體驗。

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

皮拉提斯講究的是呼吸調節、核心訓練與柔軟度與平衡，連女神孫藝珍也是愛好者！而空中瑜珈是個變化性很高的運動，別看教練做的輕鬆，它對於核心肌力、體力的要求絲毫不遜色重訓，做完之後一樣能讓妳汗流浹背。

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

但不論選擇何種運動方式，重要的還是堅持並養成習慣！初學者不妨可以和趙寶兒一樣，從不斷嘗試各式各樣的運動種類起步，而非一股腦的衝去健身房做自己不喜歡的運動。當挖掘到自己喜歡的運動項目後，就會更容易持之以恆唷！

▲趙寶兒瘦身。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自TVN《九尾狐傳》、기호일보（kihoilbo.co.kr）、news@tvdaily.co.kr、IG@xxadoraa

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

趙寶兒, 九尾狐傳, 保養, 運動, 瘦身, 減肥
fashion.net

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