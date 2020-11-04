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買包先擲骰子！FENDI為「選擇困難症」打造專屬手袋　看點數決定花色

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▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲針對選擇困難者， FENDI Peekaboo Pop Studio加入「擲骰子」環節幫你決定愛包款式。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

買包的過程中面臨「選擇困難」，是不少人的共同障礙，FENDI此次帶來Peekaboo Pop Studio，從超過60種材料及顏色組合上，提供Selleria 皮革、鱷魚皮及施華洛世奇水晶任意挑選，這時候選不出的民眾就能夠試玩新花招，品牌設計的「擲骰子」遊戲，幫你一秒選出命定款式絕不猶豫。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo Pop Studio提供Selleria 皮革、鱷魚皮及施華洛世奇水晶材料挑選，多達60種 。（圖／品牌提供）

FENDI 經典Peekaboo包款在2009年誕生，至今也有將近10年歷史，唯有上窄下寬的鮮明輪廓與實用提把是不變主軸，品牌陸續推出各種花色款式，都象徵它屹立不搖的地位，這回更將在11月5日起台北、台中、高雄巡迴Peekaboo Pop Studio，消費者除了可以挑選各種材料及顏色組合，並且在金屬牌刻上個人姓名縮寫，此次提供的材料包括Selleria 皮革、鱷魚皮及施華洛世奇水晶，以不同細緻的紋理注入包身，遊走俐落輪廓之下散發各種光澤，出門再也不擔心撞包。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲以骰子上的數字總和對應包款圖片右上的數字，就能一秒決定好心儀包款 。（圖／品牌提供）

想必遇到多達60種的材料，任誰都會犯「選擇困難症」，品牌也預先準備了多組配色包款圖片組合而成的背板，只要輕輕投擲骰子，以骰子上的數字總和對應包款圖片右上的數字，就能一秒決定好心儀包款，不失趣味又別具意義。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲沙漏包 NT$62,500；鱷魚壓紋沙漏包 NT$65,900，塗鴉訂製服務於11月5日至11月8日 SOGO BR4 店開跑。（圖／品牌提供）

同樣在11月5日開跑，BALENCIAGA（巴黎世家）推出特選包款與小皮件的塗鴉訂製服務，包括2019年秋季問世的沙漏包，上窄下寬神似沙漏的特殊弧線，與品牌著名的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）不謀而合；還有手提包，卡夾與手機包等，請到塗鴉藝術家為民眾繪製字母，顏色選擇上共計有紅色、桃紅色、黑色、白色與水泥灰色，塗鴉字樣則有藍色、白色、銀色與黑色可選擇，創造出門不撞包的獨特款式。

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關鍵字：

FENDI , Peekaboo, Peekaboo Pop Studio, 訂製
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