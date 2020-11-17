fb ig video ETtoday search mobile

Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie

穿格紋的季節又回歸了，從tone on tone整套搭配、撞色到單品穿搭等等，論近期誰把格紋穿的最好看，非最近超火的Blackpink Rose莫屬，怎麼搭配才能穿出時髦又逆齡的格紋，快往下滑看《ET FASHION》解析Rose造型，一起挑對單品替秋冬的衣櫃汰舊換新。

格紋單品

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose穿黑白千鳥格紋西裝外套，凸顯身形曲線。

絕對不會錯的黑白搭配，Rose以一身簡單的全黑小可愛加上百褶裙，大方露出纖細的螞蟻腰，再穿上有點腰身的千鳥格紋西裝外套，點綴造型之餘還能凸顯身形曲線，又甜又辣，即便是穿搭小白們也超好駕馭。

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose將SAINT LAURENT格紋大衣穿成洋裝，搭透膚的黑色蕾絲褲襪，展露少女心機。

Rose直接將SAINT LAURENT格紋大衣扣子扣滿抓出腰身變成小洋裝，逆天長腿一覽無遺，小心機在下半身搭透膚的黑色蕾絲褲襪，簡單打造出層次感，半透明的材質也增加造型的變化性，直接化身微性感女神。

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose穿SAINT LAURENT紅黑格紋軍裝外套，搭配黑短褲曬出大長腿耍辣，乍看根本下半身失蹤。

開始有點挑戰性的紅黑格紋軍裝外套，Rose內搭on tone附有絲巾的上衣，將絲巾綁在脖子上增加亮點卻不突兀，以黑短褲曬出大長腿耍辣，乍看根本下半身失蹤，腳踩膝下長靴，相比前一套同穿格紋大衣的甜美風格，展露了帥氣個性穿搭。

Tone on tone

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose穿溫柔小姊姊的大象灰斜紋毛呢套裝，針織袖套、以及腰間的銀鍊都展現時尚的街頭感。

大方俐落的格紋搭上溫柔小姊姊的大象灰，頭戴同色系的大型蝴蝶結，氣質加分，斜紋毛呢的設計也讓服飾剪裁更加立體，短版V領上衣、A字短裙都超顯瘦，配件更是造型亮點，針織袖套、以及腰間的銀鍊都展現了時尚的街頭感。

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲ Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風 。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

▲Rose穿復古甜美的Vivienne Westwood格紋套裝。

紅、黃、橘、藍等配色，有種從奶奶衣櫃偷衣服出來的復古感，Rose造型師直接將Vivienne Westwood毛衣剪短，露出Rose的纖細螞蟻腰拉出整體比例，再利用迴紋針改造裙長，曬出逆天大長腿，甜美惹火，脖子疊戴AMBUSH項鍊、別針，混搭潮流與氣質，讓tone on tone 造型亮點滿滿。

►鄧紫棋跨海撞衫Jisoo！格紋洋裝考驗搭配　網議：她靠小心機贏了

►饒舌歌手噴少女心！Nike聯名Drake賣爆　蓬蓬外套滿是愛心、棒球帽竟有唇印
 

關鍵字：

Blackpink, Rose, YSL, 格紋
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

迷客夏店員私推「必喝清單」TOP 5　決明大麥無糖也激推

迷客夏店員私推「必喝清單」TOP 5　決明大麥無糖也激推

韓網瘋傳「挑一隻動物」心理測驗　看清現在面臨的「壓力來源」

韓網瘋傳「挑一隻動物」心理測驗　看清現在面臨的「壓力來源」

「啊，原來我是這樣的人」面臨低潮與掙扎　從張西療癒金句找回力量

「啊，原來我是這樣的人」面臨低潮與掙扎　從張西療癒金句找回力量

潤娥剪了激短髮「Ω」形狀與太妍相撞　超高顏值的PK誰更仙？ 森美妍白茶保濕系列讓大乾皮也有水潤肌！「爆水素顏霜」被狂讚懶人神器 低預算入門珠寶！LV「Lockit天使掛鎖」買就幫妳捐錢 PS5攻佔潮流界！與NIKE聯名鞋款曝光狂吸500萬讚　周邊也超燒 12生肖農曆十月運勢1115-1214　虎好運爆發、狗桃花降臨 西門町TOP10美食吃了沒？巨無霸壽司、蔡總統愛的滷肉飯全都列 LV「小奶茶鍊帶包」詢問度最高　分層容量、價錢超驚喜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面