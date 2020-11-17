Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie

穿格紋的季節又回歸了，從tone on tone整套搭配、撞色到單品穿搭等等，論近期誰把格紋穿的最好看，非最近超火的Blackpink Rose莫屬，怎麼搭配才能穿出時髦又逆齡的格紋，快往下滑看《ET FASHION》解析Rose造型，一起挑對單品替秋冬的衣櫃汰舊換新。

格紋單品

▲Rose穿黑白千鳥格紋西裝外套，凸顯身形曲線。

絕對不會錯的黑白搭配，Rose以一身簡單的全黑小可愛加上百褶裙，大方露出纖細的螞蟻腰，再穿上有點腰身的千鳥格紋西裝外套，點綴造型之餘還能凸顯身形曲線，又甜又辣，即便是穿搭小白們也超好駕馭。

▲Rose將SAINT LAURENT格紋大衣穿成洋裝，搭透膚的黑色蕾絲褲襪，展露少女心機。

Rose直接將SAINT LAURENT格紋大衣扣子扣滿抓出腰身變成小洋裝，逆天長腿一覽無遺，小心機在下半身搭透膚的黑色蕾絲褲襪，簡單打造出層次感，半透明的材質也增加造型的變化性，直接化身微性感女神。

▲Rose穿SAINT LAURENT紅黑格紋軍裝外套，搭配黑短褲曬出大長腿耍辣，乍看根本下半身失蹤。

開始有點挑戰性的紅黑格紋軍裝外套，Rose內搭on tone附有絲巾的上衣，將絲巾綁在脖子上增加亮點卻不突兀，以黑短褲曬出大長腿耍辣，乍看根本下半身失蹤，腳踩膝下長靴，相比前一套同穿格紋大衣的甜美風格，展露了帥氣個性穿搭。

Tone on tone

▲Rose穿溫柔小姊姊的大象灰斜紋毛呢套裝，針織袖套、以及腰間的銀鍊都展現時尚的街頭感。

大方俐落的格紋搭上溫柔小姊姊的大象灰，頭戴同色系的大型蝴蝶結，氣質加分，斜紋毛呢的設計也讓服飾剪裁更加立體，短版V領上衣、A字短裙都超顯瘦，配件更是造型亮點，針織袖套、以及腰間的銀鍊都展現了時尚的街頭感。

▲Rose穿復古甜美的Vivienne Westwood格紋套裝。

紅、黃、橘、藍等配色，有種從奶奶衣櫃偷衣服出來的復古感，Rose造型師直接將Vivienne Westwood毛衣剪短，露出Rose的纖細螞蟻腰拉出整體比例，再利用迴紋針改造裙長，曬出逆天大長腿，甜美惹火，脖子疊戴AMBUSH項鍊、別針，混搭潮流與氣質，讓tone on tone 造型亮點滿滿。

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