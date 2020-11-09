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纖細肩頸線怎麼練？瑜伽老師親授運動3步驟　睡前做一下兩週見效

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好看的肩頸線條，不僅肩膀呈現約直角、且可以稍微看到肩胛骨的線條，從側面看、整個肩頸部位也很纖細，一般人容易長期姿勢不良、導致斜方肌，另外背比較厚實，上半身看起來就比較顯胖，一起看看小紅書上瑜伽教練的消斜肩、瘦上半身運動，全程躺練、睡前就可以簡單做一下～

▲開肩運動。（圖／美人圈）

消斜肩、瘦上半身運動1：肩膀特定肌力運動

先趴在地面上，將手肘向外、雙手手掌交疊於下巴，接著在手肘與小臂前方放一條毛巾或軟墊，稍微固定手肘位置後、將手的小臂往前伸放在毛巾上。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

接著稍微做縮回肩膀的動作，呼氣時將手向下拉、吸氣時再將手往上還原，一組20次、一次三組即可，另一邊也要記得做。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

消斜肩、瘦上半身運動2：肩膀前伸運動

先躺在地面上雙腿屈膝，確認腰部後方全程維持貼地狀態，接著將雙手與肩膀垂直往上伸起，雙手伸直、不要彎曲。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

吸氣時將肩膀慢慢往上伸、呼氣時慢慢將肩膀貼地，這個動作可以很好的伸展肩膀肌肉，一組20次、一次三組即可。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

消斜肩、瘦上半身運動3：下斜方肌運動

先準備一條彈力帶，一樣躺在地面上、雙腿屈膝，確認腰部後方全程維持貼地狀態，先將彈力帶以單手抓住、固定在大腿根部，隨著呼氣、用另一隻手將彈力帶往頭頂方向拉，一組20次、一次三組即可。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

這個動作可以很好的伸展及放鬆斜方肌，教練特別提醒在做這個動作的時候注意腰後一定要貼地、不要離地，避免造成骨盆負擔，另外拉起彈力帶時也不要往身體側邊，應該是垂直往頂、近乎貼耳的狀態才是對的。

▲開肩運動。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@Rosie、IG@sienna__park

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

瘦身, 運動, 上半身, 肩膀, 開肩
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