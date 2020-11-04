Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了

記者王則絲／台北報導

許多明星熱愛的英國潮牌Superdry（極度乾燥）近年陸續撤櫃，目前Superdry於台北市、新北市僅剩遠百信義A13一間專門店，不過近日卻有店員證實該店將於11月15日撤櫃，同時也展開了超殺的折扣活動，全店商品1件5折、3件3折，對於將退出台灣的消息，Superdry台灣代理商包豪氏表示：「我們現在都還在正常營運，這些新聞說的事我們不知道，也不方便多做回應。」

▲Superdry 於遠百信義A13門市將於本月15日撤櫃。（圖／翻攝自Superdry官網）



Superdry曾經紅極一時，風靡台灣時期路上年輕人幾乎人人一件，Superdry以英文、日文夾雜的經典標誌最廣為人知，其中包括風衣外套、羽絨外套還有T恤、衛衣都是大家最愛的單品。

有眼尖民眾有發現，包括台北西門店、101店⋯⋯等門市都相繼消失，連遠百信義也將撤櫃，據店員透露，約十多坪大的A13遠百信義專門店確實將於本月15日收攤，且並不是換址重開，現在店面更祭出超狂優惠急著出清，全店商品1件5折，買3件更能打到3折，換算下來甚至比在英國買還便宜。

▲Superdry的風衣外套、衛衣等單品趁此時入手甚至比在英國買便宜。（圖／翻攝自Superdry IG）



此外，近日甚至有消息傳出Superdry將於年底撤出台灣，不過此訊尚未被證實，Superdry台灣代理商包豪氏對此表示：「我們現在都還在正常營運，這些新聞說的事我們不知道，也不方便多做回應。」

▲Superdry 遠百信義A13櫃位趁收攤前狂打折。（圖／翻攝自Superdry IG）