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Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝 Nike、adidas官網

潮流、運動穿搭早已不是男孩們的專利，各大品牌除了專注機能、材質，也逐漸在設計中注入柔美的女性線條及繽紛夢幻的色彩，且比起單純的女裝更加實穿舒適，包括前陣子碧昂絲自創品牌 IVY PARK與adidas的聯名、還有NikeＸSacai最新一季的合作都可看見，快往下滑看《ET FASHION》盤點容易被妳忽略的運動系裙裝。


鮮豔色彩+印花

你沒看錯，Nike、adidas也有迷人的小洋裝，有點復古的輪廓，不論是碎花、還是拼接色彩都完全直擊少女們的心，具有包覆性的設計，不只超顯瘦，也讓想展露好身材的女孩們能夠大秀出好條件。

▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲Nike 碎花洋裝，約NT$1472。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Nike 彩色印花洋裝，NT$1780。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Nike印花Polo洋裝，NT$2880。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidas Paolina Russo 洋裝，NT$4890。


All Black

即便是裙裝也能穿成超有個性的態度潮女，絕不會出錯的黑色，俐落、別有巧思的小細節，挖背、小高領、開衩，滿滿亮點的設計，一件套上就可以直接出門。

▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲Nike 標語Logo立領洋裝，NT$1980。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Nike 小高領Logo洋裝，NT$1580。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲Nike 挖背Logo洋裝，NT$1880。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Nike 背心長洋裝，NT$2180。

居家甜美

近期掀起的居家風格，讓人們更加在意服裝的舒適度，即便是宅在家也要打扮得美美的，這時候寬鬆舒服又有設計感的連身洋裝，就完全適合WFH且需要儀式感的女孩們！

▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲adidas 長袖蛋糕裙洋裝，NT$2980。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidas 運動洋裝，NT$2690。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲Nike 長袖立領洋裝，NT$2480。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidasＸ IVY PARK連帽洋裝，NT$4690。

聊完了洋裝，放眼望向衣櫃，妳還缺少一件吸睛短裙，adidas搶眼的亮黃以及動物印花裙都很適合入手，還有Nike寶寶藍長裙，將拉鍊放大、直接變開衩，更是令人眼睛為之一亮 ; 除此之外，巧放Nike Logo細節在腰上的優雅百褶裙，還有另外兩款聯名將經典、實用機能的元素結合，不論是印上Nike Logo的MMW聯名短裙、還是拆解Nike經典運動外套的Sacai，穿著它們走到哪都會是眾人矚目的潮女。

▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲adidas黃黑條紋短裙，NT$2990。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲adidas 豹紋印花短裙，NT$2690。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Nike寶寶藍拉鍊長裙，約NT$2210。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲Nike黑百褶裙，約NT$2210。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）▲Nike X MMW 機能短裙，約NT$7375。▲Nike也有碎花洋裝！誰說運動只能「褲」　盤點妳沒注意過的超美運動裙裝 。（圖／翻攝 品牌官網）
▲Nike X SACAI 外套拼接裙裝，約NT$8,482。

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關鍵字：

Nike, adidas, IVYPARK, 碧昂絲, Sacai, 運動, 洋裝
fashion.net

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