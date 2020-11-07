秋冬就用水潤光唇膏！CHANEL、植村秀8支顯色又保濕　還能撫平唇紋

唇彩秋冬也跟著換季，比起霧面、潤澤的水光唇更加推薦！2020秋冬很多品牌都有推出水潤光的唇彩新品，不僅保濕潤澤度激增、色選更是飽和，像是精緻的皮革感光澤、一點也沒有豬油感，一起筆記一下那幾款是你的菜吧！

2020秋冬水潤唇膏推薦1：植村秀 煙燻粉棕系列 無色限唇膏，NT$1,050

10月上市（常態）

植村秀今年針對秋冬大勢的關鍵字「煙燻粉棕」，嚴選5款最適合亞洲膚色的煙燻粉棕系列，其中包含粉霧、緞光水潤、精油釉光等多種質地，嚴重乾荒唇首推釉光款，添加山茶花精油等保養成分、質地豐潤順滑，不僅滋潤、還有撫紋效果，讓乾扁的嘴唇更加豐盈，像是皮革般的微微柔霧感、一點也不顯豬油唇！

▲試色：植村秀 無色限釉光精油唇膏 #BG976。



中度乾荒唇的話，緞光水潤也有很高的潤澤效果，絲緞光澤的水潤質地，一抹好像化在嘴唇上，兼具顯色及持久的水潤保濕唇膏、同時有修飾唇紋的效果，提亮、單擦、疊擦都推薦！#BG965是微冰的煙燻粉棕，甜而不膩簡直太嫩，讓人一眼就愛上。

▲試色：植村秀 無色限緞光水潤唇膏 #BG965。

2020秋冬水潤唇膏推薦2：M.A.C 水漾果凍潤唇膏，3g／NT$850

上市未定

M.A.C今年3月推出限量的「持色奶凍腮紅」，在秋冬將推出同系列的果凍潤唇膏，添加乳油木果油、芒果與荷荷芭籽油等保養成份，抹上瞬間潤澤保濕雙唇，打造如同果凍般亮澤色彩的完美潤唇膏、更是M.A.C首款保養型的唇彩。

日前釋出全球代言人BLACKPINK的Lisa預告，馬上討論度破表！水漾果凍潤唇膏共推出6色，分別是：西柚紅色#Rouge Awakening、水晶透明色#Halo at Me、淺裸粉色#Sweet Treat、深裸紅棕色#That Tickle、櫻色#Floral Coral，其中Lisa使用色就是明亮活力的#Rouge Awakening，顯白又襯膚、可以好好期待一下上市！

看一下Lisa的宣傳片：

在 Instagram 查看這則貼文 M·A·C Cosmetics Korea（@maccosmeticskorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 下午 8:20 張貼

2020秋冬水潤唇膏推薦3：克蘭詩 釉光植萃美唇油，7ml／NT$850

9月上市

說到護唇油、就想到克蘭詩，今年秋冬克蘭詩更是推出全新美唇油，以經典唇油配方為基礎、加上精選果油，打造出更加輕盈、顯色與光澤、甚至兼具潤澤修護的逸品！上唇不但不黏、可以秒撫平唇紋，還有絕佳的顯色效果，保濕持久度更讓人驚艷。

▲試色：克蘭詩 釉光植萃美唇油 #01 氣質裸粉。



2020秋冬水潤唇膏推薦4：Giorgio Armani 奢華訂製琉光唇萃，6ml／NT$1,280（3款新色）

10月15日上市

Giorgio Armani的琉光唇萃結合亮澤光感與濃烈色澤，上唇不僅潤澤輕盈、濃郁色彩可以達到完美顯色的效果！今年秋冬更推出3款限量新色：又甜又嫩的溫柔水果色#303西柚果蜜、人手必備的顯白#403草莓果蜜、及清透的軟嫩豆沙色#517白桃果蜜，打造甜美的天生美唇。

▲試色上到下：#303西柚果蜜、#403草莓果蜜、#517白桃果蜜。

2020秋冬水潤唇膏推薦5：CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃，5.5ml／NT$1,280

10月2日上市

香奈兒在秋季推出全新超炫耀釉光唇萃，是品牌首款持色防水唇彩，擁有高顯色的極致絲緞釉光，長效質地一抹輕鬆顯色，細緻乳霜質地完美貼合雙唇，為雙唇帶來水潤保濕的柔軟觸感，外殼更是精緻的黑漆漸層瓶身，搭配頂部的金色CHANEL的壓印LOGO完全是奢華的代名詞！

看更多開架水潤唇膏新品推薦！

2020秋冬水潤唇膏推薦6：CLIO 琉璃水光持色唇釉，3.1ml／NT$450

9月上市

韓國美妝品牌CLIO在9月也推出新款水光持色唇釉，驚艷的持色力長時間均勻顯色不斑駁，同時融合水油及植萃潤澤保養成分，輕盈貼合雙唇、撫平唇紋，散發明亮的水潤光澤，薄擦暈染能創造自然好氣色，疊擦則飽和顯色，雙唇絕美持久。

2020秋冬水潤唇膏推薦7：ZENN.TH 茲恩 鏡光玻璃水唇釉，3.1ml／NT$390

10月5日上市

來自泰國的彩妝品牌ZENN.TH茲恩首度來台，帶來超美的玻璃水唇釉，打破唇蜜給人的厚重感，結合了濃郁、潤澤、薄透三大特性，即使是悶熱的氣候使用也不黏膩、相當輕盈，全系列以萬年不敗的土橘色系為主，自由調配出不同深淺、明亮度的超顯白色調。

2020秋冬水潤唇膏推薦8：Za 潮色邂逅唇彩 水潤款，4g／NT$350

Za超熱賣的邂逅唇彩在2020秋冬推出全新色系，包裝也換上帶溫暖感的可可小棕管，10款新色含有三種不同的質地，包含柔霧款、季節限定的金屬光、及日常百搭的水潤款，潤澤的膏體可以輕盈包覆唇瓣，帶來絲滑潤澤的妝感。

▲試色：Za 潮色邂逅唇彩 水潤款 #ND325。

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自Giorgio Armani、IG@zenn.th_taiwan、@clarinstwzenn.th_cosmetics、@za_taiwan、@clio_official、@_parkha、@__juhuii、@bini_yul

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