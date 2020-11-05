fb ig video ETtoday search mobile

韓國星巴克聖誕新品登場！水晶球杯太浪漫　茶具組用了變身貴婦

>

編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.kr、starbucks.co.jp、IG@starbuckskorea

萬聖節才過完，大家已經開始期待聖誕節，韓國星巴克今年同樣配合節日，推出一系列精美的聖誕節商品，以充滿聖誕風的紅、綠配色為主，加上聖誕樹、麋鹿、飄雪等元素，讓人看了超心動，其中還有貴氣的雙層下午茶盤子、茶壺，買來就能自己家享用英式下午茶。

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

韓國星巴克聖誕節商品中，有一系列「下午茶茶具」超值得收藏，紅、白配色的茶壺，上面加了聖誕植物、小雪花等元素點綴，看起來可愛典雅，可以跟相似花色的茶罐湊一組，再搭配金色系的雙層下午茶盤子、茶杯和湯匙、叉子，讓你在家就能當貴婦享用下午茶。

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

其他杯款則以聖誕節代表性的紅、綠配色為主，其中一款紅色馬克杯蓋子竟然是一顆透明水晶球，球中有飄雪和聖誕樹…裝飾物，浪漫又唯美，另一款馬克杯則是綠底加麋鹿圖案。

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

隨行杯部份有兩款以動物為靈感設計，一個是麋鹿頭型的透明杯，把耳朵、口鼻輪廓都做出來，加上五官好呆萌，裡面的吸管還變成鹿角造型。另一款隨行杯把蓋子做成立體白色狗狗，Q到讓人融化。其他還有很多款以紅配綠、聖誕節圖案設計的杯子也都質感爆棚。

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

不只韓國，日本的星巴克的2020聖誕節新品也會在11月6日登場，以紅、綠、白色系為主，一樣充滿濃濃節日氛圍，普通的白色馬克杯加了拐杖糖握柄可愛度大增，還有做成白熊模樣的杯款。除了馬克杯、隨行杯等基本品項，居然還有一系列「聖誕樹裝飾品」，包含迷你版的星巴克外帶杯、馬克杯、隨行杯以及白熊和蛋糕造型，超想買來掛在聖誕樹上。

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲日韓星巴克聖誕節新品。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

►星巴克耶誕立體馬克杯太可愛！台灣11／4開賣　刺蝟、鱷魚通通有

►全台最強「星巴克打卡店」是這間！明年衝500家店　特色門市每月都開

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 日本, 韓國, 聖誕節, 周邊, 隨行杯, 馬克杯, 下午茶
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

網公認「專剋渣男」星座女Top 3！　牡羊馭夫一流、摩羯冷靜超可怕

獨／GIVENCHY驚傳撤台！　全台唯一店今夜熄燈　

獨／GIVENCHY驚傳撤台！　全台唯一店今夜熄燈　

衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了

衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了 Hello Kitty迷你相印機一手就能拿　隨附超萌收納包還能當零錢包 晚上睡不好？網搜3個「助眠小儀式」，讓你一夜好夢 韓國星巴克聖誕新品登場！水晶球杯太浪漫　茶具組用了變身貴婦 SUQQU聖誕彩妝＋梅田限定同時來！「森永牛奶糖色」頰彩、#120唇膏被瘋搶 《九尾狐傳》趙寶兒唇膏美翻！南瓜紅、煙燻玫瑰　兩色撩到李棟旭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面