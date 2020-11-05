韓國星巴克聖誕新品登場！水晶球杯太浪漫　茶具組用了變身貴婦

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萬聖節才過完，大家已經開始期待聖誕節，韓國星巴克今年同樣配合節日，推出一系列精美的聖誕節商品，以充滿聖誕風的紅、綠配色為主，加上聖誕樹、麋鹿、飄雪等元素，讓人看了超心動，其中還有貴氣的雙層下午茶盤子、茶壺，買來就能自己家享用英式下午茶。

韓國星巴克聖誕節商品中，有一系列「下午茶茶具」超值得收藏，紅、白配色的茶壺，上面加了聖誕植物、小雪花等元素點綴，看起來可愛典雅，可以跟相似花色的茶罐湊一組，再搭配金色系的雙層下午茶盤子、茶杯和湯匙、叉子，讓你在家就能當貴婦享用下午茶。

其他杯款則以聖誕節代表性的紅、綠配色為主，其中一款紅色馬克杯蓋子竟然是一顆透明水晶球，球中有飄雪和聖誕樹…裝飾物，浪漫又唯美，另一款馬克杯則是綠底加麋鹿圖案。

隨行杯部份有兩款以動物為靈感設計，一個是麋鹿頭型的透明杯，把耳朵、口鼻輪廓都做出來，加上五官好呆萌，裡面的吸管還變成鹿角造型。另一款隨行杯把蓋子做成立體白色狗狗，Q到讓人融化。其他還有很多款以紅配綠、聖誕節圖案設計的杯子也都質感爆棚。

不只韓國，日本的星巴克的2020聖誕節新品也會在11月6日登場，以紅、綠、白色系為主，一樣充滿濃濃節日氛圍，普通的白色馬克杯加了拐杖糖握柄可愛度大增，還有做成白熊模樣的杯款。除了馬克杯、隨行杯等基本品項，居然還有一系列「聖誕樹裝飾品」，包含迷你版的星巴克外帶杯、馬克杯、隨行杯以及白熊和蛋糕造型，超想買來掛在聖誕樹上。

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