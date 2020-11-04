【奧斯塔羅】感情中的你是愛人還是被愛？

感情中的愛與被愛

總沒有這麼的對等

你的付出對方看的到嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

戀愛中的你是愛人還是被愛吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞



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抽到這張牌的朋友，奧斯老師要說你們在愛情中多半屬於愛人的那一方，因為這樣的一張牌點出了簡單與單純、熱誠！你向來不是個複雜型人格的人，就連在感情中也是如此，所以當你們在面對感情時，你們也是很直接並不假思索的去愛著另一半，而這樣的個性也就讓你們在面對感情時能夠坦然的付出。另外也是因為你們是樂中於學習的人，所以會在付出中觀察對方並慢慢了解另一半的需求，這真的不得不讓奧斯好好稱讚你們在愛情中的觀察敏銳度。

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抽到這張牌的朋友，奧斯老師要說你在感情世界中並無法歸類在愛與被愛的角色當中，因為你重視的是平衡、合作、對等！你可以為感情付出，但相對的，你也要看到另ㄧ半努力經營著這段感情，那你才會無怨無悔的付出自己，而這樣牌組的人多半也是個重溝通的人，對於愛情世界裡的大小問題大多會希望透過溝通來好好解決，因此奧斯不得不說，抽到這張牌的你，是個愛情世界中的好榜樣。

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抽到這張牌的朋友，感情世界裡你多半是屬於被愛的那一方，因為這樣的一張牌點出了戀愛關係的情緒不穩與沮喪！所以不難發現，你們在愛情中安全感的缺乏，有那麼ㄧ部份是來自於後天戀愛導致，而大多時候，因為缺乏戀愛的安全感，你們也會懷疑起自己愛人的能力，甚至另一半的小小舉止，都能夠牽動你內心的許多小劇場，正因為如此你們在戀愛中容易扮演著被愛的那一方。

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抽到這張牌的朋友，奧斯老師會說你們感情世界中就屬付出較多的一方了，因為你向來是個直腸子的人，不喜歡拐彎抹角！而也因為這樣的牌組多代表著衝鋒陷陣，因此談起戀愛也是如此，面對愛情，你們可以認真的經營這段感情並付出自己。面對許多感情中的委曲，偶爾會感到不開心，但想想也就算了，委屈並不會少塊肉也不減少你愛另一半的決心，因此選到這張牌的朋友，奧斯要告訴你，你是屬於愛人的那一方。

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