【奧斯塔羅】最近在工作上有小人嗎？

工作上的小人似乎不勝其數

臉上的笑容是否藏刀

有時好像也無法辨別

今天就和奧斯老師一起來看看

最近在工作上有小人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



牌I



抽到這張牌的朋友，最近工作上的小人運勢就比較緩和了，但奧斯老師建議你最近可要注意，因為這張牌顯示出了異動的想法，代表目前的你對於這份工作並沒有強烈的歸屬感！在面對工作時，並沒有完全的付出自己，有時在面對工作時有逃避的狀況出現，所以老實說影響工作最大的人其實是你自己。奧斯會建議抽到這張牌的朋友，在面對目前這份工作時要再多拿出點熱情或是讓自己好好休息一下，與其在這樣的狀況周旋，不如休息一下充個電讓自己燃起更多對工作的熱情。

牌II



抽到這張牌的朋友，工作上的小人其實不多，大多時候是因為你在工作上的小挫折，讓你產生了這樣的想法，這張牌也暗指目前的工作是你可以掌握得住的！只是面對偶爾的挫折或失敗會讓你萌芽出工作不順的想法，有時甚至會想到是否有人從中作梗，但其實目前小人的狀況並不明顯，奧斯建議你在追求工作上的成就時也要重視一下內心層面的狀況，因為這張牌也點出了，過度追求夢想而忽略精神層面的狀況。

牌III



抽到這張牌的朋友，恭喜你目前工作上並沒有小人，你在工作也不會坦率的表露自己，所以小人的成分看起來並不多，但是奧斯要提醒你在工作上的話題還是要選擇一下喔，有些話題並不是那麼適合出現在職場當中，但因為你的坦率表現，有時雖然同事之間有一些微詞，但面對你的直率也就沒往心裡去了，還是要注意一下這樣的狀況，不然要是有些不明白你個性的同事，可就會出現說者無意聽者有意的狀況。

牌IV



抽到這張牌的朋友要注意一下囉，目前可能已經有小人注意到你，可能是你最近的表現好了些，讓其他同事有點眼紅，所以開始注意到了你，奧斯會建議抽到這張牌的朋友，最近如果有無來由或過去並不熟絡的同事與你走的較近或開始靠近你可要注意一下，在工作上也要多謹慎，要步出了紕漏或疏忽了某些小細節，到時落人口舌可就不是你所樂見的狀況。

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