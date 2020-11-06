迪士尼「Tsum Tsum收納盒」Q爆！12款角色任你堆疊　讓桌面整齊又療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自item.rakuten.co.jp

迪士尼Tsum Tsum系列把角色們變成Q版五官、圓滾滾身型，呆萌模樣擄獲眾人的心。最近有一款「Tsum Tsum桌上型收納盒」同時兼具可愛與實用，把米奇、米妮、小熊維尼、《怪獸電力公司》主角…共12個角色做成收納盒，還可以多個堆疊在一起，擺在辦公桌上超級療癒。

迪士尼「Tsum Tsum桌上型收納盒」把角色們圓滾滾身形轉換成方方正正的收納盒，蓋子印了角色的五官，看起來就像頭部，後面的盒子則像Tsum Tsum的身體，這系列有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、奇奇蒂蒂、小熊維尼、小豬、布魯托、瑪莉貓、《怪獸電力公司》大眼仔和毛怪共12個人物，絕對可以找到喜歡的。

收納盒尺寸為9.2×8.3×8.2公分，擺在桌上剛剛好，雖然不大但容量很夠用，可以把筆、剪刀、紙膠帶、釘書機等各種文具通通扔進去，也可收納指甲油、唇膏之類的化妝品。除了單獨擺放，這些收納盒還可以疊在一起，把好幾個不同造型的盒子堆疊擺放，不只讓桌面整齊有條理，超萌造型還能療癒你的心。

▲「Tsum Tsum桌上型收納盒」售價1,430日圓（約台幣390元）。

喜歡迪士尼周邊商品的話，韓國Daiso則是推出一系列以米奇、米妮為造型的沐浴商品，有米奇、米妮娃娃沐浴球、毛巾、浴巾、浴室拖鞋、浴簾、頭套等眾多品項，配色使用可愛清新的粉紅、淺藍，看了讓人想通通全包，讓家裡處處充滿米奇、米妮。

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