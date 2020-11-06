fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼「Tsum Tsum收納盒」Q爆！12款角色任你堆疊　讓桌面整齊又療癒

>

編輯／Emily　圖／翻攝自item.rakuten.co.jp

迪士尼Tsum Tsum系列把角色們變成Q版五官、圓滾滾身型，呆萌模樣擄獲眾人的心。最近有一款「Tsum Tsum桌上型收納盒」同時兼具可愛與實用，把米奇、米妮、小熊維尼、《怪獸電力公司》主角…共12個角色做成收納盒，還可以多個堆疊在一起，擺在辦公桌上超級療癒。

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

迪士尼「Tsum Tsum桌上型收納盒」把角色們圓滾滾身形轉換成方方正正的收納盒，蓋子印了角色的五官，看起來就像頭部，後面的盒子則像Tsum Tsum的身體，這系列有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、奇奇蒂蒂、小熊維尼、小豬、布魯托、瑪莉貓、《怪獸電力公司》大眼仔和毛怪共12個人物，絕對可以找到喜歡的。

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

收納盒尺寸為9.2×8.3×8.2公分，擺在桌上剛剛好，雖然不大但容量很夠用，可以把筆、剪刀、紙膠帶、釘書機等各種文具通通扔進去，也可收納指甲油、唇膏之類的化妝品。除了單獨擺放，這些收納盒還可以疊在一起，把好幾個不同造型的盒子堆疊擺放，不只讓桌面整齊有條理，超萌造型還能療癒你的心。

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

▲迪士尼tsum tsum桌上收納盒。（圖／翻攝自item.rakuten.co.jp）

▲「Tsum Tsum桌上型收納盒」售價1,430日圓（約台幣390元）。

喜歡迪士尼周邊商品的話，韓國Daiso則是推出一系列以米奇、米妮為造型的沐浴商品，有米奇、米妮娃娃沐浴球、毛巾、浴巾、浴室拖鞋、浴簾、頭套等眾多品項，配色使用可愛清新的粉紅、淺藍，看了讓人想通通全包，讓家裡處處充滿米奇、米妮。


►「迪士尼公主茶飲」顏值高！樂佩的粉嫩茶具　搭太陽花金湯匙好夢幻

►熊大、BT21「自動給皂機」讓你愛上洗手！小公仔在頂端熟睡好療癒

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費

IKEA雙11優惠千項商品85折　限時5天滿額再免運費

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

丟掉你的暖暖包！「角落生物」充電娃娃　冬天直接抱著走

衣櫃爆炸想整理又下不了手？從這7類衣物開始斷捨離就對了 Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 370萬元的皮帶你看過嗎？「男裝界的勞斯萊斯」STEFANO RICCI超華麗登台 女星「瘦臉抗皺」秘訣公開！Pony按摩5步驟、鄧紫棋凡士林面膜超有效 秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格 「超殘忍金句」逼人長大　「除了兩情相悅，其餘的都是心酸」 不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面