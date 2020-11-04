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Daniel Wong不做衣服改畫米奇！11幅「變色」米奇油畫未展出已搶光

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▲Daniel Wong《狂野夜想Mickey in The Wild》米奇藝術展，即日起～12月6日於CLUB DESIGNER 4樓的Club Art展出。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

華裔設計師Daniel Wong今年爭取到與迪士尼最大咖明星「米奇」合作的機會，不過這回不是做服裝，而是首度嘗試開藝術畫展，Daniel Wong將個人品牌最突出的印花概念挹注於畫作中，將米奇以獨特的紋理、全新的色彩呈現，藝術展命名為《狂野夜想Mickey in The Wild》，即日起～12月6日於CLUB DESIGNER 4樓的Club Art展出。

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong於今日預覽會上親自為各位貴賓解釋每個畫作的意義。（圖／品牌提供）

Daniel Wong於今（4日）展前預覽記者會上透露，這次的《狂野夜想Mickey in The Wild》合作聯名計畫談了半年，所有作品包括藝術品花了將近一年的時間完成，ㄧ個月時間完成油畫作品，超高效率令人目瞪口呆，作品包括11幅油畫、10幅複合式媒材拼貼以及設計出3款黑白素描版畫，且現場11幅米奇油畫在VIP預覽會上便已全數完售。

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲《狂野夜想Mickey in The Wild》於CLUB DESIGNER 4樓展覽空間。（圖／品牌提供）

Daniel Wong提到：「小時候因為閱讀障礙的關係，所以畫畫是讓我開啟這個世界，圖畫與顏色是我比較可以理解的，我很想要把這個開心的感覺帶給大家。」希望能藉著《狂野夜想Mickey in The Wild》藝術展帶領大家一起回到童年時光。

設計師Daniel Wong的同名品牌如今創立已近七年，其「狂野」的作風可說是他對於藝術的初衷，在這次以米奇為藍本的創作中，他同樣運用了大膽的想像，為可愛童趣的米奇帶來視覺衝擊。

▲Daniel Wong藝術展 。（圖／記者王則絲攝）

▲Daniel Wong藝術展 。（圖／記者王則絲攝）

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲油畫米奇作品，11幅已全數完售。價格約160,000元～450,000元不等，每幅都是獨一無二。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

11幅油畫以油、壓克力顏料與金、銀箔為材料，層層疊疊上色，透過特殊的油的特性，製造出不規則的龜裂破壞感，露出金箔或銀箔的底色，且每一幅畫作都有一個色調的主題，如沙色、藍色、粉色⋯⋯等，原先只會穿紅色褲子的米奇已不復存在；10幅複合式媒材拼接作品運用了各種不同材質的素材，富有立體感，玩味十足，複合式媒材拼接畫作與三款素描版畫中，都可以看見Daniel Wong熱愛在服裝中使用的元素，包括代表性的品牌印花、動物與植物的圖騰，與現場其他僅創作一幅的畫作不同，三款版畫各有100幅可供收藏家選購。

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲複合式媒材米奇畫作。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong米奇藝術展（圖／品牌提供）

▲三款版畫創作各有100幅，NT＄9,800／幅。（圖／品牌提供）

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Daniel Wong, 米奇, Mickey in The Wild, 狂野夜想, Club Designer, 藝術展, 畫展
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