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子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

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▲KIKO,彩妝,雅詩蘭黛,保養。（圖／xo_sangki313 IG）

▲子瑜擦上百元唇膏一樣美艷。（圖／xo_sangki313 IG）

記者李薇／台北報導

南韓女團TWICE最近又攜帶新曲回歸，動感的舞蹈加上輕快的音樂，立刻攻佔許多音樂排行榜，成為熱門歌曲，其中，子瑜的裝扮也特別受到矚目，只見其中一套妝髮以紅色的全框眼線搭配上桃紅色的唇彩，展現出甜美可愛的模樣。

▲KIKO,彩妝,雅詩蘭黛,保養。（圖／xo_sangki313 IG）

▲子瑜過去的妝容大多比較淡雅。（圖／xo_sangki313 IG）

根據子瑜的彩妝師指出，這次使用的唇膏是出自義大利彩妝品牌KIKO的唇彩系列#110色，飽和顯色的質地，一抹就可以展現出活潑可愛的氣質，重點是KIKO家的彩妝都超級便宜，等於開架的百元價就可以入手，但品質卻又相當厲害，不管是新手還是老手都很熱愛的彩妝品牌。

子瑜不只是塗抹上現在韓系非常熱門的顏色，對於保養也是很注重，最近她也成為南韓雅詩蘭黛的形象大使，親自分享自己的最喜歡的保養單品，就是微分子肌底原生露，輕盈的水狀質地可以幫助肌膚補充水分，加強保濕滋潤。

微分子肌底原生露跟一般的化妝水完全不同，水狀的質地，裡面卻添加很多精華成分，算是精華化妝水的感覺，比起一般單品更加高效、營養，一瓶就可以抵多瓶，而且非常好吸收，像是子瑜這樣工作忙碌的女孩，最需要它的滋潤呵護。

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關鍵字：

KIKO, 彩妝, 雅詩蘭黛, 保養
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