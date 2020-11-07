倩碧水磁場3件激殺1411元！保濕力驚人　不只用擦的還能用「噴」的

▲歌手Irene為倩碧保濕凝膠代言。（圖／cliniquekorea IG）



記者李薇／台北報導

倩碧水磁場保濕凝膠早就是非常熱賣的明星商品，因為一瓶可以當多瓶，不只是保養最後加強補水，還可以當作晚安凍膜，或是敷臉的凝凍，很多人都是一次2、3瓶入手，因為用得太快，所以補貨也要手腳迅速。購物網站「Her和她」推出超划算的「倩碧水磁場保濕3件組」，內有保濕凝膠125ml、全效眼霜15ml、保濕噴霧30ml，讓妳感受到水磁場的威力，而且整組原價3,786元，限時限量特價1411元，平均一件不到500元，不囤對不起自己。

▲倩碧水磁場保濕凝膠125ml、全效眼霜15ml、保濕噴霧30ml，整組原價3,786元、特價1,411元，點我購買。

倩碧水磁場系列一直以來都是熱銷好物，很多粉絲用完後無限回購，因為無論什麼肌膚，都可以靠水磁場系列達到補水、保濕，用完之後肌膚出現細緻的光澤感，因此廣受喜愛，一直是品牌熱銷排行榜上的星星。

保濕凝膠不只是保養凍膜，很多人研發出新的使用方式，比如參加重要派對之前，厚塗敷10分鐘，再按摩讓凝膠深入肌膚，這樣一來，後續上妝不但超級服貼，還能增加持妝時間。

▲Irene透過保濕凝凍用出好肌膚。（圖／cliniquekorea IG）



另外，還有人會在晚上睡前厚厚敷一層在臉上，當作晚安凍膜，這招可以說是懶人保養的法寶，因為只需在睡前敷上，不用沖洗、不用擔心敷臉敷到睡著，隔天肌膚就會充滿水份，摸起來特別滑嫩。

▲倩碧水磁場保濕凝膠125ml、全效眼霜15ml、保濕噴霧30ml，整組原價3786元、特價1411元，點我購買。



因為保濕凝膠用量太大，加上用法超多，所以很多粉絲一次都是2、3罐的囤貨式入手，購物網站「Her和她」推出倩碧水磁場保濕三件組，一次就幫妳入手到需要的份量，125ml的大容量保濕凝膠加上全效眼霜15ml、保濕噴霧30ml，原價3786元、特價1411元，想要囤貨一整年的女孩可不要錯過這個好機會！

▲保濕凝凍質地非常清爽。（圖／cliniquekorea IG）



「Her和她」的「雙11狂歡購物節」真的很狂，除了全館商品111元起，從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，SKII青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶全入列，保證可以開心囤貨，商品限時限量，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起 ！

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