「祖傳級亮膚神器」5500元➔1511元！買雅頓膠囊90顆現賺4000元

▲雅頓的「膠囊」保養深受喜愛。（圖／elizabetharden IG）



記者李薇／台北報導

伊麗莎白雅頓可以說是膠囊保養的專家，旗下的超進化黃金導航臉部膠囊，更可以說是「祖傳級的亮膚神器」，為什麼這麼說呢？因為很多年輕人都是看到外婆、媽媽在用，跟著試試看，沒想到一用成主顧，直接變成超級大粉絲，再也離不開它，現在不需要到外面周年慶搶，直接在家裡就可以上「Her和她」官網以極優惠的價格購入，超進化黃金導航臉部膠囊大容量90顆，原價5500元，直接下殺1511元，平均每顆不到17元，划算到沒天理。

▲超進化黃金導航臉部膠囊大容量90顆，原價5500元，現在只要1511元，點我購買。



「祖傳級的亮膚神器」來頭可不小，小小的膠囊，不同於成罐的保養品，一次一顆，擠開就可以塗抹到臉上，成分保證新鮮，超進化黃金導航臉部膠囊所含的精華成分，分子非常細小，塗抹到肌膚立刻就會被吸收，隔天醒來臉蛋就會像是內建燈泡一樣，散發出細緻的光澤，難怪用過都會愛上。

▲小小一顆膠囊，保有最新鮮的成分。（圖／elizabetharden IG）



盤點網路上的評價，可以發現雖然超進化黃金導航臉部膠囊的廣告不多，但隱藏粉絲卻不少，「說真的用習慣這道保養之後，如果沒擦，會覺得好像少了什麼，有點不安心」、「我媽也用這個」、「這超好用！我也是冬天每天來一顆」、「這是我的生活必需品」。

▲雅頓的膠囊保養品選擇很多，其中金色「超進化黃金導航臉部膠囊」是最基本必須要擁有的。（圖／elizabetharden IG）



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「Her和她」推出超進化黃金導航臉部膠囊90顆大容量，原價5500元，特價1511元，買給自己也買給媽媽、阿嬤都不會心疼，可以趁著年末幫祖輩添好保養品，絕對會讓她們樂歪。

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