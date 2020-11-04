王陽明自曝常在信義區夜跑　踩adidas趁機喊話粉絲：我很難追

▲藝人王陽明與路跑女神雷理莎分享路跑心得。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

adidas為臺北馬拉松量身打造限定跑鞋，於今（４日）請到藝人王陽明與路跑女神雷理莎直接在人來人往的信義區示範路跑，王陽明坦言升格當爸後重心都放在照顧女兒Katiya，不過仍然會在睡前出門跑步，而最常出沒的地點就在信義區，王陽明更對粉絲喊話：「我很難追，如果追得上我就可以先準備好相機（合照）。」

▲王陽明（右）與雷理莎腳踩Supernova、Boston 9臺北馬拉松限定跑鞋 。（圖／品牌提供）

王陽明升格當人父即將滿一年，時不時還是滿口「爸爸經」，前天（2日）才度過38歲生日，他也公開生日願望，果然離不開女孩與老婆蔡詩芸，「希望女兒平安長大，老婆家人身體健康。」至於第三個心願，王陽明保密到家，直言肯定還想生一胎，不過目前以陪伴女兒為最大目標。





▲王陽明自曝常在信義區夜跑，邀請粉絲來跟拍，但不見得追得上他。（圖／品牌提供）

話題回到路跑，王陽明自認與雷理莎相比是初學者，只有跑3至5公里，並且都會當成晚飯後、睡前運動，而他也大方公開最常出沒的地點，就是家附近的信義區公園，王陽明順道喊話粉絲：「信義區就是我的地盤，如果追得上我，可以準備相機，但是我會跑很快。」其實王陽明的超強好勝心就連老婆也沒放過，他透露兩人近期迷上瑜伽球運動，又不知不覺競爭起來。

▲（依序）Supernova，NT$3,490；Boston 9跑鞋，NT$3,890，注入臺北城市元素。（圖／品牌提供）



王陽明與雷理莎腳踩Supernova、Boston 9臺北馬拉松限定跑鞋，適合短程路跑的Supernova跑鞋，前段搭載BOUNCE中底帶來卓越穩定腳感，後段BOOST中底則提供雙足柔軟回彈的緩震效果；Boston 9跑鞋結合旗艦BOOST與LIGHTSTRIKE雙中底科技，僅198克超輕量，擁有絕佳回彈與避震緩衝，同時品牌也推出12條城市Online run風格路線，搭配情境問答、體能訓練與計時衝刺等有趣關卡，豐富大家的路跑選擇。

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FILA TRAIL DAEMON 1997山系戶外復古運動鞋

▲FILA TRAIL DAEMON 1997山系戶外復古運動鞋，NT$2,480。（圖／品牌提供）

FILA將1997年首次上市的鞋款模型經典復刻，精選麂皮與大地色系翻新解構，中底側面裝飾立體FILA FLAG徽標，富涵經典傳承意味，流線型反光條刻劃鞋面輪廓，仿輪胎橡膠厚實大底提供絕佳抓地力及防滑效果，適合熱衷挑戰自然山林或野營的戶外愛好者。



NIKE X SACAI VAPORWAFFLE





▲在巴黎時裝周 sacai 秀場首度亮相的 Nike x sacai VaporWaffle，11月上旬開賣，NT$5,800 。（圖／品牌提供）

2020 年 1 月，在巴黎時裝周 sacai 秀場首度亮相的 Nike x sacai VaporWaffle 可以說完美地將新舊兩代Nike鞋款融合於一身，兩雙鞋款分別是曾屢創記錄的 Vaporfly 和 1983 年推出的 Pegasus，結合新舊與超前的混血解構風格以及重疊的層次美學，百看不膩。

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