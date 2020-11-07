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隱形喵星人陪你雨中漫步！「貓掌雨傘」沾水留下肉球印好療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@onipro、kakakumag.com

貓咪手掌上的肉球讓人沒有抵抗力，可愛的造型也被做成各式各樣的商品，日本的設計師萩原幸也（@onipro）就在推特上分享了一款「貓掌雨傘」，在雨傘的尖端做出貓掌肉球，沾到水後就會在地上印出一個個貓咪腳印，彷彿有貓咪跟著你走，超Q設計讓貓奴們看了心動不已。

▲貓掌雨傘。（圖／翻攝自twitter@onipro）

下雨天灰矇矇一片，就算撐傘衣服、褲子還是會淋濕，要是雨天持續一大段時間，絕對讓人心情鬱悶，這時候就需要一些療癒小物來增添樂趣。設計師萩原幸也就因此發想出這款「貓掌雨傘」，他把普通的雨傘尖端做成貓咪肉球造型，這樣碰到水再走到乾的地面，就會留下貓掌形狀的水漬。

▲貓掌雨傘。（圖／翻攝自twitter@onipro）

用「貓掌雨傘」走在路上，就會留下一個個貓咪腳印，好像有隻貓咪伴隨你行動一樣，莫名的可愛，看了心情也會愉悅起來，甚至會開始偷偷期待下雨天。但其實這款雨傘只是個構想，並沒有真的生產，但有趣的設計還是引起網友熱烈討論，紛紛跪求實體化。

▲貓掌雨傘。（圖／翻攝自twitter@onipro）

雖然買不到「貓掌雨傘」，不過市面上已經有類似的商品能實現你的願望，有一款「貓掌肉球造型套」就有同樣的功能，它並非跟雨傘一體成型，而是一個貓掌造型的小套子，可以套在雨傘前端或握把，沾到水一樣能留下貓咪腳印，還能固定雨傘，讓它擺放時不會晃動，有了造型套就能讓普通雨傘長出貓掌囉！

▲貓掌雨傘。（圖／翻攝自twitter@onipro）

▲貓掌雨傘。（圖／翻攝自twitter@onipro）

▲貓掌雨傘。（圖／翻攝自twitter@onipro）

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關鍵字：

貓咪, 肉球, 貓掌, 掌印, 雨傘
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