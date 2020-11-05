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SOGO台北店周年慶今開跑！　血拚前必看8間百貨攻略　優惠輕鬆知

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▲▼108年SOGO周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO台北店重頭戲周年慶開跑，祭出超殺特惠組，圖為去年周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年因應疫情許多百貨周年慶都將促銷期提前，台北SOGO三館承襲以往檔期，成11月最後壓軸登場，今年祭出更高回饋還有超殺美妝特惠組，新北百億店板橋大遠百，周慶促銷也仍在持續中，想血拚到最後再補貨，優惠功課輕鬆做！

SOGO台北店11／5～11／16 【滿6千元送8百元】
台北忠孝、復興、敦化3館，周年慶從11／5至11／16登場，忠孝館化妝品消費滿6,000元送800元抵用券，包括600元抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券。復興館1、2樓國際精品、3樓珠寶櫃位，單日消費滿2萬送2,000元抵用券，連香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI消費滿3萬元送1,000元抵用券；敦化館國際精品消費滿2萬元送2,000元抵用券。

MEGA CITY板橋大遠百10／22～11／10【滿5千元送5百元】
板橋大遠百周慶也將於10／22起跑，推化妝品、內睡衣單筆消費滿2,000元送200元抵用券，單筆消費滿萬再加送300元抵用券；服飾名品累計滿5,000元送500元抵用券；國際精品、大家電單日單筆滿萬送1,000元抵用券。

▲新北百貨週年慶。（圖／比漾廣場、遠百、環球購物中心提供）

微風信義、松高 10 / 22~11 / 15【高級珠寶滿3萬元送1500元、國際精品滿1萬元送1000元】
11／8前微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）當日單筆消費滿3,000贈300元。

微風南山 10 / 22~11 / 15【高級珠寶滿3萬元送1500元、國際精品滿1萬元送1000元】
微風南山周慶高級珠寶、手錶消費滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；3C消費滿1萬元送500元抵用券；流行名品滿5,000元送500元抵用券；香氛保養、atré滿3,000元送300元抵用券。

▲信義區7百貨週年慶開跑。（圖／記者蔡惠如攝、微風提供）

廣三SOGO 10／22～11／15　【滿5千元送5百元】
台中廣三SOGO生日慶即日起到11／11，祭出全館滿5,000元送500元抵用券、大家電滿萬送500元抵用券，化妝品滿3,000元送300元抵用券。

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關鍵字：

SOGO, 微風, 廣三, 信義, 南山, 敦化, 復興, 忠孝, 週年慶, 周年慶, 周慶, 大遠百
fashion.net

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