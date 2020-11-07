花木蘭眼影盤配色美翻！烏蘇拉面膜敷到讓人笑出來

▲Mad Beauty推出花木蘭的彩盤。（圖／makeupworldnews IG）



記者李薇／台北報導

彩妝界總是有很多好玩的聯名、創意彩妝單品，讓人認不住想要買來收藏，像是最近英國的Mad Beauty就是專門製作送人的有趣彩妝禮品，旗下就推出了花木蘭的眼影盤，還用扇子的設計製作，連裡面的顏色都超級認真，讓人忍不住想要買來收藏。

▲Mad Beauty推出壞人角色的面膜。（圖／madbeauty IG）



Mad Beauty不只是製作有趣的眼影盤，它還推出很多公主、巫婆面膜系列，像是最有趣的就是壞人角色的面膜，有壞巫婆、烏蘇拉的面膜、庫伊拉的彩妝等等，相當有趣，不僅僅是買來送人，自己用也超級可愛。

▲敷起來搞笑又可愛。（圖／madbeauty IG）



美國彩妝品牌COLOURPOP日前也以《星際大戰》的尤達大師作為靈感，推出淺綠色為主要色調的眼影盤，吸引很多星戰迷紛紛搶購，並且使用裡面的顏色創造出獨特的眼妝效果，分享在官方IG上，每一款都美到讓人驚艷。

▲colourpop推出星際大戰的彩盤。（圖／colourpopcosmetics IG）



因為淺綠色對一般肌膚來說，尤其是黃皮膚，畫起來很容易顯髒，但沒想到很多彩妝專家透過特別的配色方式，或是在底妝做好完美的修容，讓淺綠色畫起來也有繽紛、少女的感覺，讓人眼睛為之一亮。

▲綠色也能運用得超級美。（圖／colourpopcosmetics IG）

