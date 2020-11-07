fb ig video ETtoday search mobile

花木蘭眼影盤配色美翻！烏蘇拉面膜敷到讓人笑出來

>

▲Mad Beauty,colourpop,彩妝,星際大戰,花木蘭。（圖／IG）

▲Mad Beauty推出花木蘭的彩盤。（圖／makeupworldnews IG）

記者李薇／台北報導

彩妝界總是有很多好玩的聯名、創意彩妝單品，讓人認不住想要買來收藏，像是最近英國的Mad Beauty就是專門製作送人的有趣彩妝禮品，旗下就推出了花木蘭的眼影盤，還用扇子的設計製作，連裡面的顏色都超級認真，讓人忍不住想要買來收藏。

▲Mad Beauty,colourpop,彩妝,星際大戰,花木蘭。（圖／IG） 

▲Mad Beauty推出壞人角色的面膜。（圖／madbeauty IG）

Mad Beauty不只是製作有趣的眼影盤，它還推出很多公主、巫婆面膜系列，像是最有趣的就是壞人角色的面膜，有壞巫婆、烏蘇拉的面膜、庫伊拉的彩妝等等，相當有趣，不僅僅是買來送人，自己用也超級可愛。

 ▲Mad Beauty,colourpop,彩妝,星際大戰,花木蘭。（圖／IG）

▲敷起來搞笑又可愛。（圖／madbeauty IG）

美國彩妝品牌COLOURPOP日前也以《星際大戰》的尤達大師作為靈感，推出淺綠色為主要色調的眼影盤，吸引很多星戰迷紛紛搶購，並且使用裡面的顏色創造出獨特的眼妝效果，分享在官方IG上，每一款都美到讓人驚艷。

 ▲Mad Beauty,colourpop,彩妝,星際大戰,花木蘭。（圖／IG）

▲colourpop推出星際大戰的彩盤。（圖／colourpopcosmetics IG）

因為淺綠色對一般肌膚來說，尤其是黃皮膚，畫起來很容易顯髒，但沒想到很多彩妝專家透過特別的配色方式，或是在底妝做好完美的修容，讓淺綠色畫起來也有繽紛、少女的感覺，讓人眼睛為之一亮。

▲Mad Beauty,colourpop,彩妝,星際大戰,花木蘭。（圖／IG） 

▲綠色也能運用得超級美。（圖／colourpopcosmetics IG）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Mad Beauty, colourpop, 彩妝, 星際大戰, 花木蘭
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評

MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評

必須收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

必須收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

日妞瘋狂囤貨的「無印良品」導入液　用光光之後還想再回購 品木宣言靈芝水驚爆低價674元！下殺4.6折　網狂讚：肌膚穩定神器 摩洛哥優油激殺半價788元！粉絲一用6年沒變心　頭髮不再毛躁分岔 蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬 秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格 告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」 Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面