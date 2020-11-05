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幫RIMOWA行李箱的輪子、提把換上自選顏色　當輸送帶上最潮的那一個！

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記者王則絲／台北報導

自從RIMOWA 9月底重新登陸台灣後，為撫慰好一陣子買不到最新款行李箱的台灣消費者心靈，積極地趕上進度，不只是將於11月底開售季節限定沙漠色系列，現在還首度引進了「RIMOWA UNIQUE」個性化鋁鎂合金行李箱服務，也就是可以自選配件的「客製化」服務，往後即使捨不得在行李箱上貼貼紙，也可以當輸送帶上最潮的那一個，絕不撞箱。

▲Rimowa個性化服務。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA推出個性化服務。（圖／品牌提供，以下同）

RIMOWA 的Classic經典行李箱系列比起另一受歡迎的Original系列，多了是皮革手把的質感，皆是許多人入門RIMOWA的首選，由招牌的鋁鎂合金材質打造，輕量又耐用，本次推出的「RIMOWA UNIQUE」個性化服務便是針對飾有皮革細節的Classic行李箱系列致敬，讓消費者能夠將原先的黑色皮革手提把換掉，另外自選顏色。

▲Rimowa個性化服務。（圖／品牌提供）

▲側邊與上方的彩色皮革提把，NT＄10,140。

個性化服務可挑選的顏色總共有Ocean深藍色、Lagoon湖水綠色、Blush粉紅色、Honey黃色、Clementine橙色或Paprika鮮紅色，除了皮革提把之外，行李箱輪子以及皮革行李吊牌也能做替換加購，各有8種顏色讓大家自組搭配，想要將手把、輪子、行李吊牌搭成同色系，亦或是三類配件都挑選不同的顏色，打造跳色衝突感，都隨你高興，往後將不會再輕易與別人撞箱。「RIMOWA UNIQUE」個性化服務可以於網路上搶先預覽自己的設計，也可直接到位於BELLAVITA（寶麗廣塲）的專門店試裝。

▲Rimowa個性化服務。（圖／品牌提供）

▲彩色輪組，NT＄5,490。

▲Rimowa個性化服務。（圖／品牌提供）

▲彩色皮革吊牌，NT＄2,540。

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關鍵字：

RIMOWA, 個性化, 客製化, RIMOWA UNIQUE, 行李箱
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