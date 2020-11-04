常玉唯一金魚畫作7年翻倍拍賣　佳士得起標價4.4億元起

▲常玉生平唯一以金魚為創作主題的《八尾金魚》於佳士得秋拍台北預展亮相，估價約443,610,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台灣因新冠肺炎疫情控制得宜，讓國際拍賣會的重要貴客不受影響，繼續將大筆資金投入藝術品界，今年佳士得（CHRISTIE’S）台灣業績躍升亞洲龍頭地位，因此將於11月27日至12月2日於香港會議展覽中心舉辦的秋季拍賣會中，最精彩的珍罕拍品都在7日與8日在台北萬豪酒店登場的預覽會中展出，是今年全球最大規模的拍賣預覽會，全場焦點為常玉生平唯一以金魚為創作主題的《八尾金魚》，估價約443,610,000元起。

▲常玉另一幅《籃中粉紅菊》亦是佳士得秋拍焦點，估價約251,380,000元起。



常玉《八尾金魚》2013年由國巨委託蘇富比拍賣，最終以5900萬港幣落槌，時隔7年再現佳士得秋拍，將以專場形式壓軸於晚間拍賣亮相，估價已飆升至1.2億元港幣（約443,610,000元台幣）；他的另一幅約2.5億元台幣起標的《籃中粉紅菊》也深受矚目，是30年代花卉題材中的代表作。



▲趙無極三聯鉅幅《15.01.82》，估價約258,770,000元起。

趙無極作品亦是藏家追捧的目標，他一生只創作20幅三聯鉅作，此次佳士得秋拍端出的《15.01.82》是其中之一，身價也高達2.5億元起標，足見重要藝術家作品的保值甚至是驚人的增值性，佳士得透露，台灣過半業績都來自藝術品競標，從2016年至今已貢獻約12億美元（約344億元台幣）。

▲北宋晚期、金早期定窯刻蓮紋大盌，估價約22,180,000元。

除了現代與當代藝術品受矚目，佳士得台北秋拍預展還展出近億元起標的3.29／3.29克拉濃彩藍IF鑽石耳環、2218萬元起標的北宋晚期、金早期定窯刻蓮紋大盌等各類拍賣的領銜之作，可惜名錶與手袋缺席台北場預展，只能從官網一窺亮點了。

▲3.29／3.29克拉濃彩藍IF鑽石耳環，估價約92,410,000元。

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