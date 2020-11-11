萬元初不痛收！微精品「軟雪寶寶粉」包款TOP 7，先鎖定小相機包

近幾季精品大牌彷彿各個開外掛一般，將經典而眾所皆知的包型，以更為細膩輕巧、溫柔的色選重新詮釋，一入眼就令人難以抗拒，年中下半該買的包、該下手的單品通通已經砸下荷包花了一筆，但這些小可愛們擁有粉嫩如寶寶一般的色調、與負擔起來不心痛的價格，絕對值得妳將信用卡掏出來再買上一輪！

Bag 01：Tory Burch #Mcgraw Hobo，NT$16,900



若還沒擁有一咖水桶包，Tory Burch這款Mcgraw Hobo真的是十分值得下手投資的選項，堅韌皮質耐磨不怕刮傷，寬肩揹帶為簡約俐落外型巧妙妝點，整款包具挺度又十分能裝，將實用性與外貌完美展現，金屬配件更是採用霧面設計讓質感更加乘！

Bag 02：COACH #TABBY 20，NT$16,800



純淨如棉花一般的雪白色，在入眼第一瞬間就具有滿分吸引力，COACH這款TABBY 20手袋是以近期十分熱賣的包型TABBY延伸的Handle款式，將簡潔俐落的包型輪廓變身成為更優雅又具都會感的設計，可以肩揹也能手拎、讓包款在各種場合都能恰如其分登場。

Bag 03：MARC JACOBS #SnapShot，NT$15,900



而一向以充滿存在度的撞色拼接為標誌的SnapShot相機包，更是推出絕無僅有的超夢幻玫瑰金色號！全包身以玫瑰金色交融出迷人仙氣，連所配置的金屬配件與經典包身LOGO也以玫瑰金色搶占目光，讓原本充滿個性的包型變身成更為甜美誘人的細膩存在，想入手SnapShot卻擔心自己難以駕馭，這款絕對可以不猶豫買單！

Bag 04：Tory Burch #Perry Bombe Mini，NT$10,900



這款應該是Tory Burch年度CP值最高的強勢爆款！簡約的相機包身擁有兩個夾層拉鍊袋與一個側口袋，雖然是極為迷你的小包尺寸，卻比想像中更能裝！手機、鑰匙、錢包、唇膏通通都能輕鬆帶出門，而且只要一萬初的價位，不入手實在對不起自己！

Bag 05：LONGCHAMP #LE PLIAGE CUIR，NT$12,900



而LONGCHAMP這款在2020年上架就獲得萬眾矚目的迷人爆款，則是以經典包型LE PLIAGE變化出的全新色調，柔嫩的石英粉紅與寶寶雪藍色，讓包款看來輕巧可愛又充滿注目度，LE PLIAGE包型有多耐用自然不用多加贅述，可拆卸肩帶讓包款既能肩揹也能手提，滿足更多變的場合需求。

#LE PLIAGE CUIR XS，NT$9900



本季最精巧可愛的小廢包來了！超級迷你尺寸大概只能裝下藍芽耳機或者是唇膏，但讓人忍不住想尖叫的迷人外型卻讓包款銷量節節升高，當作一般尺寸包款的小配件也很合適。

Bag 06：MARC JACOBS#The Vanity，NT$26,900



這咖是Marc Jacobs近期最受到歡迎的The Vanity珠扣包款所推出的全新色號！包款洋溢著復古華麗又不過度張狂的細膩質感，一上架就擁有萬眾矚目，新款粉色調所配的寬肩揹帶以珍珠白糖粒拼出品牌字樣，可愛細節精緻到不行。

Bag 07：Tory Burch #Lee Radziwill Embossed Petite Bag，NT$26,900



喜愛與眾不同的女孩千萬不能錯過這款包！極為復古的細膩輪廓與手拎提把，讓包身呈現優雅精緻的溫柔印象，本次秋季更搶先上架溫潤的裸粉色號壓印鱷魚紋，讓整款包展現俐落卻帶奢華感的迷人氛圍，包身也配有肩揹帶可以使用，讓包款足以應付更多場合。

NT.萬元初起跳不痛收！微精品最新爆款『軟雪寶寶粉』包款TOP7，糖霜小相機包、復古珠扣包通通都好心動，假日也不妨抽空到櫃上一探究竟吧♥

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