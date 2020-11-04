台北101新高空餐廳「捌伍添第」明年1月開幕　85樓豪景佐「新台菜」2千吃得到

▲台北101新高空餐廳捌伍添第。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

信義區高樓餐廳又添一家，台灣地標台北101大樓頂級餐廳終於定案，由台北文華東方酒店中餐廳「雅閣」前主廚謝文掌舵，以「台灣風格中式料理」為主題，在85樓開設新餐廳「捌伍添第」，強調重新詮釋的台灣風格菜，預計明年1月底正式開幕，趕在農曆年前搶市。

台北101大樓高樓餐廳、位於85樓的欣葉食藝軒，對外表示因續約無法達成共識，於今年2月底快速撤出後，業主台北101便趁勢斥資上千萬元更新排煙系統，並開放洽談新餐廳進駐，今（11／4）對外正式宣佈將由旗下擁有參和院、米其林二星級餐廳態芮的嘉林餐旅，於該址開設中式餐廳「捌伍添第」。

捌伍添第執行長林奕寬表示，「捌伍添第」大小約320坪，預計規劃200席座位，加上5至6間包廂，中餐客單價約在2,000元上下；晚餐則約莫在3,000元，比之前欣葉食藝軒價位約高上30%，以打造頂級台式風格中餐為主軸，請來奪星餐廳主廚坐鎮，當然也會以米其林三星為目標與格局規劃。

▲裝潢採沈穩優雅、低調奢華的風格。

「捌伍添第」主要提供新台灣式料理，以法式料理的廚藝創作概念，詮釋台灣菜，包括使用頂級台灣鵝的「添第烤鵝」、還有融和港式煲湯與佛跳牆的「神仙饞」，以及各式台灣溫體牛料理，讓在地客有熟悉感，卻嚐到另一種驚艷效果。

台北101大樓營運長劉家豪表示，因上半年疫情因素，讓許多產業目標回歸到在地主顧客身上，新高樓餐廳也將以台灣顧客為主力，以熟悉加上創新的概念，讓在地消費者能有所選擇，包括千禧世代追求服務體驗與商品品質的族群，目前捌伍添第對面的隨意鳥地方景觀餐廳，也歇業整修升級，預計12月重新開幕，屆時信義區高空餐廳會有更多新面貌。