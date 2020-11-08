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歐陽娜娜「潮流造型」遭吐槽！豹紋、背心裝硬穿上身　網：難懂

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記者鮑璿安 ／台北報導

女星歐陽娜娜近期加入綜藝《潮流合夥人》展現時尚潛力，除了搭檔男星陳偉霆、范丞丞等人以外，節目中的造型更是備受放大檢視，歐陽娜娜一口氣換上SAINT LAURENT、Saint Louis等服裝亮相，可謂下重本，不過出鏡效果卻不如預期，引發網友兩極評價。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜正式加入綜藝《潮流合夥人》，首波形象照就穿著大陸潮牌Dirty Pineapple套裝出鏡。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜加入大陸綜藝節目《潮流合夥人》，首波公開的形象照，歐陽娜娜就換上大陸設計師同名品牌Helen Lee 2020秋冬針織衫，外加大陸潮牌Dirty Pineapple，一舉一動宛如稱職代言人，以特殊拼接剪裁搭配上內裡的千鳥格紋，碰撞出吸睛視覺效果，看得出歐陽娜娜力挺潮流的決心。隨後在節目中的穿著，則換上SAINT LAURENT豹紋連帽衛衣，歐陽娜娜不忘加上髮帶點綴，最後腳踩話題夯鞋NIKE Air Jordan﻿ 4 X Off-White 聯名奶油鞋吸睛，全身行頭都下足重本。

不光如此，一改20歲的甜美風格，歐陽娜娜以Saint LouisT恤搭配時下流行的Heron Preston 軍裝背心，創造疊搭效果，再以黑色長褲與長筒靴收尾，幾乎是所有潮流元素都強加一身，畫面公開後也引發網友兩極評論：「超難懂」、「不是所有都穿上身就是潮流」，但也有大批粉絲力挺歐陽娜娜，「娜娜好百變」、「有個性就是潮流。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 潮流合夥人, 造型, SAINT LAURENT, Saint Louis, 潮流
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