精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久

回顧今年新推出的精品包，LOUIS VUITTON、CELINE、DIOR、LOEWE等品牌都不約而同的推出了迷你尺寸經典包，想必這樣的「小廢包」趨勢還會持續延燒，除了延續著不敗的經典外觀，小尺寸的價格也更加親民好入手，讓時尚迷們忍不住想通通帶回家！

Bag 01：CELINE#PicoBeltBag，NT$63,000



CELINE經典代表包款之一的Belt Bag，包身僅以兩條扭結綁帶垂掛點綴，簡約俐落的外型設計，低調又不失優雅知性形象，一直都是櫃上熱賣的經典包款，今年秋季CELINE推出全新Pico迷你尺寸，如手掌般的精巧大小，一上市就不斷售空，絕對是年度備受矚目的精品包！

尺寸資訊：15.5 x 12.5 x 7cm

容量實測：★★★★

雖說是全系列中最迷你的大小，但實際測試容量卻驚為天人！梯形加上底部加寬的包型，手機、皮夾、彩妝品、鑰匙等必備隨身小物都能放入，一目了然的內部空間，拿取物品時輕鬆自在！

Bag 02：DIOR#30 MONTAIGNE箱包，NT$110,000

DIOR熱夯的30 MONTAIGNE蒙田系列，其中個性又優雅的小盒子包，可打造多元風格，也是許多人心中最想要的迷你小包TOP1，今季也將推出許多全新配色，這款全霧黑款完全不用擔心如何搭配，耐髒防刮的材質可以放心使用！

尺寸資訊：17.5 x 11.5 x 5cm

容量實測：★★★

外觀雖然輕巧，但因為方形的盒子設計，更好放置攜帶的隨身物品，也讓容量大大提升，手機、皮夾、彩妝品都能一次收納，是一款符合基本日常需求的迷你包，但對於平時出門會攜帶較多單品的女孩來說就不太推薦囉！

Bag 03：FENDI# PeekabooMini， NT$109,000



FENDI的經典包款Peekaboo自2009春夏時裝系列中首次亮相，取自於「躲貓貓」這個童玩遊戲，透過簡潔的外型，以梯形包身加上單手把的設計，別出心裁的將包款面打開垂下，宛如躲藏在包款中的小貓探頭出來，這款經典包也有推出小巧迷你版Peekaboo Mini，在成熟中散發著微微俏皮感！

尺寸資訊：23x 18 x 11 Cm

容量實測：★★★★★

如果你既是小包控又需要較大容量的話，那在選購包款時不妨鎖定有兩格夾層、側邊較寬的包包，像這款PeekabooMini以梯形包身打造，容量超大可以放置各種日常所需的單品，就算長夾也放得下喔！



Bag 04：GUCCI#GGMarmont迷你手提包，NT$64,600

已經是GUCCI櫃上熱賣人氣款的GGMarmont迷你手提包，是GG Marmont系列中公認CP值最高的單品，正面經典翻蓋設計，搭配帶點華麗感的雙G金屬，考量到女孩們搭配及使用需求推出迷你尺寸，精緻外觀加上大容量，深受消費者喜愛！

尺寸資訊：21 x 15.5 x 8cm

容量實測：★★★★★

底部寬度較寬讓妳不用費盡心力就能將手機、皮夾、化妝品及鑰匙等各種日常用品放入，多元的使用方式加上親民價位，榮登精品界入門級手袋！

Bag 05：LOEWE#miniPUZZLE，NT$65,000



LOEWE的長青熱賣款PUZZLE包，以特殊拼接式的方式打造出極具立體結構感的包款，一眼就能認出的經典外觀，百搭又能輕鬆替造型加分，其中推出的迷你版本，完全就是嬌小女孩的救星，下定決心購入前先看看容量實測吧！

尺寸資訊：18x 12.5 x 8 cm

容量實測：★★★★

不得不說LOEWE的迷你PUZZLE包真的非常神奇，外觀看起來真的非常小巧，但竟然超級能裝，方正的內部空間讓每一個角落都發揮收納的作用！還在猶豫的女孩們可以考慮下手了！

Bag 06：LOUIS VUITTON#PETIT SAC PLAT，NT$52,500

LOUIS VUITTON這款早秋推出的Petit Sac Plat手袋，以縮小版的尺寸重新打造品牌經典包，搭配可拆式揹帶，擁有手提、斜揹、肩揹等多種使用方式，簡約俐落黑結合新穎又可愛的包型，全黑色包款存在度也能超高！

尺寸資訊：14x 17 x 5 cm

容量實測：★★★

還沒開賣櫃上就瘋狂被詢問的人氣小托特包，在入手前最在意的還是究竟能放下多少東西了，其實以小包來說容量表現還不錯，手機、唇彩、短夾都能裝入，但由於包型偏高，所以物品會以堆疊的方式收納，在裝滿的狀況下就比較不方便拿取了！

Bag 07：LOUIS VUITTON# Mini Dauphine， NT$121,000



最新迷你版Dauphine手袋，正面的時尚磁石鎖扣，以及可調節長度的揹帶，各種身形的女孩都能輕鬆駕馭，完全集結了女孩們心中夢想包款的特色，加上選用的是LV經典Épi皮革耐用度滿分，投資一款就能揹很久！

尺寸資訊：20 x 15 x 9cm

容量實測：★★★★★

內部是雙層寬敞的夾層設計，皮夾手機都輕鬆裝入，加上略有彈性的風琴設計，有空間塞下更多東西，又不會有包包膨脹的尷尬感，真的是一款比想像中還能裝完美迷你包，小包控的必收包款再加一！

（部分圖片來源）

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