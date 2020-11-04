SUQQU聖誕彩妝＋梅田限定同時來！「森永牛奶糖色」頰彩、#120唇膏被瘋搶

▲SUQQU今年聖誕限定系列一改「彩妝組style」，有眼彩盤、頰彩和限定唇膏自由搭配。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每年聖誕系列都會推出限定彩妝組的日本質感美妝品牌SUQQU，今年一改以往的「組合style」，推出可自由搭配玩色的8色眼彩盤、雙色頰彩和限定色唇膏，充滿大人質感的華麗色彩，還沒上市前就引發網友熱烈敲碗。今年更同步引進每次發售都被瘋搶的大阪梅田限定彩妝，其中被封為「森永牛奶糖色」的艷澤唇膏限定色#120詢問度更是居高不下，絕對是下一個斷貨色。

▲SUQQU 2020假日晶采眼彩盤，NT$3,400。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



SUQQU以「綾羅錦繍」為主題打造2020聖誕彩妝系列，從眼彩、頰彩到唇膏，完美呈現絹絲、珍珠、黃金等奢華素材的光澤和絹絲織物的色彩，尤其如拋光般的透感光澤怎麼疊擦也不出錯，更能輕鬆打造出日本正夯的「減糖系」妝感。

▲彩妝師人瑋在model眼妝示範用5種色彩疊擦。

像是集結了8種搶眼色彩的「2020假日晶采眼彩盤」，蘊含了亮澤的綢緞、閃亮光燦的寶石和柔美霧感的絲絨3種質感，潤澤服貼又鮮明顯色，搭配恰到好處的透感光澤，混色暈染都能自然融合不顯髒，可隨意打造出多變妝感。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



而由輕柔霧光頰彩搭配薄透光澤打亮色組合而成的「晶采淨妍頰彩」，更是減糖系彩妝的重點。此次推出的限定2色，包含微粉玫瑰色系的「#122綾紬」和柔和黃棕色的「#123飾羅」，尤其帶有黃感的#123也被狂讚是3分糖「牛奶糖色」，還能當作修容使用。

除了色彩本身就很減糖，人瑋老師也分享不同畫法能帶出不同甜度。像是柔美玫瑰色#122以斜向橫刷顴骨能打造5分糖妝感，想要再甜一點，就以橢圓型刷在笑肌處，打造7分糖甜美感；而黃棕色#123刷在笑肌上就是不過甜的5分糖，斜刷顴骨則能打造更個性感的3分糖。

▲SUQQU 晶采柔艷唇膏，NT$1,900。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



聖誕系列唇膏則是由2020春彩首次推出亮相的「晶采柔艷唇膏」推出2款暖色調的全新限定色，包含帶有紅感的粉裸色調「#110優錦」和帶黃感的紅色調「#111繡紅」，能呈現大人質感的柔霧光美唇。

▲SUQQU 晶采立體眼彩盤，#134彩硝子，NT$2,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



而日本每年10月固定推出的大阪梅田限定彩妝系列，今年也跟聖誕彩妝同步來台，並將於SOGO百貨台北忠孝館周年慶首賣。今年的梅田限定系列延續秋冬彩妝主題「蜻蛉玉」，強調閃爍光感的立體感和光芒，共推出三款限定彩妝。除了以獨特淡灰色搭配女人味玫瑰色的「晶采立體眼彩盤」，還有帶著透潤飽和光感的限定色「晶采艷澤唇膏」。

▲SUQQU 晶采艷澤唇膏，NT$1,900。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

其中晶采艷澤唇膏的2款全新限定色更是美到讓鐵粉排隊預訂！棕橙色調#120輝秋色就是網上人氣超高的「森永牛奶糖色」，添加超細緻的純金珠光，優雅又華麗的艷澤感超吸睛；另外介於血色與紅棗色間的#121藤紅被大讚是超越無花果色的洋氣紫紅色，誰塗誰美。

▲這次聖誕彩妝系列＋梅田系列共4款限定唇膏實擦圖。（圖／記者張毓容攝）

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 7:33 張貼

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▲Bobbi Brown聖誕限定彩妝系列首要鎖定「五花肉高光」鑽石版和玫瑰奶茶色系眼盤。（圖／品牌提供）



Bobbi Brown攜手瑞典時尚插畫家CECILIA CARLSTEDT，以優雅輕盈的芭蕾舞者和紐約街頭景色為靈感打造限量「漫舞紐約芭蕾系列」，全系列外殼包裝都變成一幅幅畫作，小紅書上超夯的「五花肉打亮」推出超閃鑽石版，還有帶有超仙又閃亮的限定4色眼彩盤，尤其揉合玫瑰奶茶色系的「#勃根地紅」更是美到哭！

▲Bobbi Brown 漫舞紐約4色眼彩盤，NT$2,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



兩款限量4色眼彩盤，集結了被美妝達人喻為最有仙氣的「極致鑽石眼影」，全新奶凍質地內含超細緻閃粉，不僅更服貼好上色，還有細緻閃耀光澤，共推出焦糖暖調棕色系的「#薑餅可可」和融合奶茶色系、玫瑰粉色的「#勃根地紅」，可派對可日常，超實用百搭。

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▲YSL 性感豹動彩妝盤，NT$3,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



YSL今年聖誕限定「性感豹動系列」裡有一款限量10色彩妝盤，同樣有著高級黑紅色豹紋圖騰，更搭配金色滾邊和YSL LOGO，拿在手上就像是個時尚手拿包。彩盤內有著全新10款狂野派對色澤，從莓果色系、裸土色調到特殊藍綠灰都有，可打造party妝也能畫出日常清新妝，超實用百搭。

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