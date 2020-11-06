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LINE「虛擬人像」服裝更Q　簡單4步驟完成，還能手比愛心動起來

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繼半個月前facebook開放了Memoji，讓用戶都能製作出自己的Q版圖像，現在LINE也不落人後開放了！LINE的「虛擬人像」全新功能在台灣正式上線，只要在LINE主頁上方，點選個人檔案帳號名稱，下方的功能列除了有先前介紹過的「裝飾」功能，旁邊就是最新的『虛擬人像』功能。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這個功能能讓用戶設計出臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾、動作等，都能自由組合的設計，輕鬆打造專屬自己的Q版替身。有些人不喜歡在個人檔案上放自己照片，但又怕照片沒有辨識度讓朋友找不著，只要製作出自己的虛擬人像就不怕被埋沒在朋友圈啦！

【開始製作】STEP 1

進入個人檔案，點入「虛擬人像」，選擇建立

▲（圖／LOOKin編輯攝）

STEP 2 拍攝

進入拍攝模式，配合系統指令調整臉部角度，按下拍攝鍵！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

STEP 3 設計五官

系統跳出拍攝後的虛擬人像範本，可選擇其中一個妳最滿意的，然後按下『新增』，再進行『編輯』，可以再度進行臉部五官、髮型、妝容的細緻調整！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

STEP 4 變換各種豐富造型

除了臉部以外，妳的造型也可以隨著喜好任意更換，無論是上下身的衣服，還有套裝與裙裝，鞋子襪子、髮飾也可搭配。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

>>將虛擬人像設為個人大頭貼

點入『我的虛擬人像』頁面右上的人像圖案，能將製作出的Q版人像設定訂為自己的大頭貼。

點入左下的『4個圈圈』圖示，能為人像能設定成喜歡的動作。

向右滑至『虛擬人像』，這時鏡頭會抓取當下妳的表情，螢幕中的人像表情也會跟著妳的表情轉變，如果滿意，按下拍攝鍵就能抓取到妳想呈現的表情囉！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

>>製作多個虛擬人像更有趣

每個用戶至多可以製作5個不同的虛擬人像，可以從虛擬人像左下方，按下『小人』的圖示，即可從列表中選擇手勢動作，讓虛擬人像動起來！如果妳製作出不只一個虛擬人像，滑到「團體」「寵物」 選擇其他動作，呈現出來的畫面更活潑可愛！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

 >>裝飾個人檔案、存下圖案當作貼圖也OK

▲（圖／LOOKin編輯攝）

在『個人檔案』頁面，按下『裝飾』→『虛擬人像』的圖示，就可以將自己的小人像當作動態貼圖裝飾在版面上！而辛辛苦苦做出來的人像也能儲存起來，在LINE對話中分享當作個人貼圖使用喔！

編輯親身嘗試了一遍覺得真的很有趣，有興趣的人可以立刻來玩玩看！

延伸閱讀：

沒買iPhone也能擁有專屬Memoji！60秒做出超還原虛擬替身大頭貼、激似度根本100%

LINE個人檔案太神啦♥ IG帳號直接連、D-day倒數顯示、購買的貼圖也能變裝飾！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, LINE, Memoji
fashion.net

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