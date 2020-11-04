一條被子能有2種溫度　合隆羽藏推「客制羽絨被」讓冬天不孤單

▲寢具業者合隆羽藏推出科技羽絨被。（圖／合隆羽藏、日比家族提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在天冷時能暖暖蓋被是最舒服的事了，但無論是與男朋友或老公，體溫與感受熱度的承受力多少有差異，想要兩人都舒舒服服的入睡，台灣寢具品牌合隆羽藏，近期推出一款號稱能產生兩種保暖度的「雙TOG羽絨被」，讓同時蓋被的2人即使「溫度不同」也能感受舒適。

▲強調可客製化製作不同厚度，每個人在睡覺時都能感受更舒適。

天氣漸寒，暖冬居家商品也漸漸出爐，百貨周年慶被胎銷量激增，許多民眾預計若疫情再起，在家時間增加，對於升級居家用品意願也加高，合隆羽藏繼兩年多前發表「科技選被」系統，讓消費者先填問券，了解自身體質跟需求再選貨，近期則針對棉被產品再加入客製化元素，強調能做到一條被子有2種厚度。

研究指出睡眠時33°C的溫度最適合熟睡，針對羽絨被的挑選，不是越厚越好，而且男性的「睡眠理想溫度」比女性低2度，兩人對冷熱的感受不同，卻因蓋同一條被子彼此遷就，勉強自己處於不適合的睡眠溫度下，有可能會造成睡眠障礙。

其最新產品主打夫妻、情侶可分別依據自身的需求，於官網完成線上檢測，依照建議的TOG值挑選，並「類客製化」的在一條羽絨被上製作出2種厚度，並提供基礎、CAS台灣原產、加拿大白鵝3種系列，為讓消費者能選到符合預算的商品，單件售價7,380元起。

▲提供3款不同材質的羽絨被供選擇，也可直接去門市體驗。

近期適逢SOGO周年慶開跑，其他寢具品牌也推出冬被促銷，以優惠方式搶市場，TRUSSARDI推出新疆棉系列雙人床組，加上綠淨防蹣抗菌雙人冬被與舒眠枕，原價37,160元，特價14,800元。

▲TRUSSARDI趁周慶推出特惠組。