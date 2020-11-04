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獨／GIVENCHY驚傳撤台！　全台唯一店今夜熄燈　

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▲▼GIVENCHY 。（圖／品牌提供）

▲全台唯一GIVENCHY微風信義門市，今夜（4日）邁入最後營業。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國精品GIVENCHY（紀梵希）全台唯一的微風信義門市於今（4日）傳出熄燈消息，據了解是最後一天營業，該店除了是台灣首間直營專門店，自2015年時開幕就備受外界矚目，如今突然傳出關店消息，品牌公關回應：「在形象策略上需要重新調整，所以暫時關閉店面。」店員也進一步證實，暫時撤出台灣且短時間內不會回來。

▲▼GIVENCHY 。（圖／品牌提供）

▲ GIVENCHY新任創意總監Matthew M. Williams。（圖／品牌提供）

GIVENCHY全台唯一的微風信義門市佔地240平方公尺，在2015年時開幕，由法國總公司LVMH集團直營，取自巴黎28 Faubourg Saint-Honore概念店的靈感打造，風光一時，卻在今日傳出閉店消息，目前也得到微風信義店GIVENCHY店員證實，今天是最後一天營業，到晚間10點後就會熄燈，透露暫時撤出台灣且短時間內不會回來。

▲▼GIVENCHY 。（圖／讀者提供）

▲ GIVENCHY微風信義門市在形象策略上需要重新調整，暫時關閉店面。（圖／讀者提供）

由於品牌在今年（2020年）6月正式迎接新任創意總監Matthew M. Williams（馬修威廉斯），據品牌公關指出，因為設計師換人當，所以在形象策略上需要重新調整，暫時關閉店面，不過仍會繼續發佈聖誕節商品，至於另尋他處或是未來走向暫時無法確定。

事實上GIVENCHY早就經歷進進出出，先前曾短暫在台北101與微風廣場開店，告別台灣兩年才在2015年回到微風信義，並非頭一遭撤出台灣，對此百貨業者態度保守，「因合約到期，加上品牌端的全球策略考量。」

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關鍵字：

法國, 精品, GIVENCHY, 紀梵希
fashion.net

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