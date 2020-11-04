誠品南西「MIT微笑展」臥虎藏龍　世界最薄空氣清淨機、防彈眼睛有看頭

▲誠品南西舉辦MIT微笑展，讓民眾體驗在地良品。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

誠品生活文創平台expo近期攜手經濟部工業局，推出「MIT質感居家 微笑生活」展，匯集逾百件獲MIT最高認證肯定的優質商品，即起在誠品南西4樓Event Space展出，其中有不少有趣也很有看頭的商品，包括全球最薄的空氣清淨機，可像畫一般掛在牆上，還有美軍採用的太陽眼鏡，居然可防彈。

許多人都知道台灣MIT的微笑標章，但卻很少人知道該標章還有另一款「金色的」，稱為台灣金選MIT標章，每年邀請教授、專業人士與市場專家，綜合美感、質感、市場差異化與CP值作為4大評分項目，選出50項優質的台灣製造商品。為推廣優質在地產品，在南西誠品從即起至11／25，舉辦「MIT質感居家 微笑生活」展，讓民眾能實際體驗。

▲超薄的空氣清淨機，解放空間有限的小家庭。

其中包括台灣新創團隊Sauberair推出的「FLAT壁掛式空氣清淨機」，強調機身僅9公分，整體重量約12公斤，適用於6至10坪空間，可掛在自家牆壁上，原木畫框面版還能客制，更換成鏡子、白板皆可，售價從13,000元至18,000元。

▲adhoc品牌的「戰術級防護眼鏡」與「偏光休閒運動眼鏡」。

而台灣運動機能眼鏡品牌adhoc研發的「戰術級防護眼鏡」與「偏光休閒運動眼鏡」，除獲得德國紅點設計獎肯定，其鏡片最高還能達到防彈規格，且可配置度數，獲得美國軍方採用；講求環境友善的「deya」，以海洋塑料回收紗製成的「捲式機能淨灘背包」兼顧環保時尚，重量也相當輕巧。

▲Emarble鎮一大理石，使用花蓮天然大理石設計烘焙神器，外銷歐美30年。

誠品表示，其展覽有4大主題，包括「台式防疫」、「居家美學」、「環境友善」、「海洋守護」，展期間還推出於expo與台灣品牌「無染」的獨家設計口罩套，僅限展期販售。