蔡凡熙揭身材缺陷　加碼自爆「想談戀愛」

▲蔡凡熙出席S.T.Dupont新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

法國精品品牌S.T. Dupont不只有男士皮件、如藝術品的打火機，今年重返腕錶市場，推出風格年輕的HYPERDOME系列腕錶，今邀演員蔡凡熙示範新錶，助他擺脫觀眾既定的男孩形象，多了男人味，但他其實有小小煩惱，包括對肉肉臀與嫩大腿線條不滿意，還期待趕快談戀愛，「希望能有一個穩定交往的對象」。

▲蔡凡熙想增添男人味，戴S.T. Dupont新錶圓夢。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）

問及感情空窗多久，蔡凡熙表示：「就是一段時間，不要講確切的年數，這樣好像有點感傷。」他招認現在有一個聊天的對象，但尚未步入情侶關係；目前他更積極改造形象，期望從外表到談吐都能更成熟穩重，今佩戴S.T. Dupont的HYPERDOME系列腕錶替他加分不少。

▲S.T. Dupont黑色面盤上有精鋼波紋設計的Be Daring腕錶（左）19,800元，搭配三色織紋錶帶的Be Exceptional腕錶19,800元。



S.T. Dupont的HYPERDOME系列腕錶均配備創新防水礦物水晶圓頂鏡面，展現特殊的透視效果，而內載瑞士家族機芯廠Ronda製造的石英機芯，擁有特殊的左錶冠設計。首發共有6款腕錶，當中搭配法國國旗顏色藍白紅三色織帶的Be Exceptional腕錶點出品牌的法式精神，而想展現速度感、年輕活力的錶款則有Be Daring、Be Bold與Be Extreme等3款黑色面盤襯著精鋼材質波紋圖案的設計，搭配鱷魚皮壓紋小牛皮錶帶的Be Chic與Be Elegant腕錶則較斯文優雅。

▲S.T. Dupont Be Cic腕錶（左）19,800元，Be Elegant腕錶19,800元。



精品品牌跨足錶界總能吸引時尚迷，因為融入服裝或配件的經典元素最能引起共鳴，Gucci便是箇中好手，旗下G-Timeless 36mm腕錶以招牌立體作為移動秒針；而以3個顯示窗秀時、分與日期的Grip腕錶，則於錶殼與鍊帶鐫刻雙G Logo，讓人一眼就認出。

▲Gucci G-TIMELESS 36mm腕錶（左）44,000元，開窗顯示時、分、日期的Grip 38mm腕錶56,000元。（圖／Gucci提供）



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