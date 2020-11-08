大尺碼才美！　FRED珠寶放大無限符號、沒鑲鑽也吸睛

▲FRED邀南非設計師Annelise Michelson創作線條大膽的Chance Infinie系列。（圖／Fred提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

隸屬LVMH集團的法國珠寶品牌FRED，以結合航海帆船運動中纜繩與錨鍊扣元素的Force 10系列聞名，另一招牌作是無限符號造型的Chance Infinie系列，為了賦予更摩登面貌，特別邀請南非設計師Annelise Michelson重新設計，她大膽將頸圈、戒指、手鐲與耳環的線條全部放大，並融入品牌經典雙扭線設計，即便未鑲任何寶石，依然成功吸睛。

▲設計師Annelise Michelson親自示範Chance Infinie系列頸圈1,228,900元，戒指242,300元。



▲FRED Chance Infinie系列手鐲（左）632,000元，戒指242,300元。

FRED新一代Chance Infinie系列將無限符號圖案放大，巧妙將小環與大環交織在一起，構成極具力量、但線條圓滑的黃K金首飾，操刀設計的Annelise Michelson親自演繹剛柔並濟的新作，她身穿簡單的白色坦克背心，搭配頸圈與戒指，時髦極了。

▲Tiffany Infinity系列18K玫瑰金手環（左起）85,000元，18K白金鑲鑽手環168,000元，18K白金鑲鑽戒指 85,000元，18K金項鍊39,000元。（圖／Tiffany提供）



相較之下，Tiffany & Co.打造無限符號的Infinity系列珠寶顯得優雅秀氣，細版的手鐲或戒指中央，點綴鑲鑽的無限符號，造型猶如華人世界中代表好運的數字「8」而深受歡迎，品牌推出18K金、白金或玫瑰金材質等豐富款式，讓珠寶迷能找到專屬的幸運珠寶。

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