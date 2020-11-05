不一定要睡滿8小時！各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

▲研究指出，不同年齡層所需睡眠時間都不同。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

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睡眠不足、熬夜不僅傷身、影響精神，還容易發胖、變老變醜，除了要早點入睡，到底要睡多久才夠？應該很多人都聽說過「一天要睡8小時」的說法，但其實每個人每天所需睡眠時間多少有差異性，而且不同年齡層的時間長短也有所不同。

美國國家睡眠基金會（National Sleep foundation,簡稱NSF）就曾發表了一篇「黃金睡眠時間」研究報告，其中整理出9組不同年齡層的「每日建議睡眠時數」和「不建議睡眠時數」，睡太少、睡太多都不好，睡得剛剛好才有美容覺效果。

初生嬰兒：14～17小時



對於0至3個月大，剛出生的嬰兒來說，需要的睡眠時間很長，不論白天夜晚都沒差別，睡得多也沒關係，不過建議別睡超過19個小時。

嬰兒：12～15小時



4個月～1歲以下的嬰兒除了生理需求，也開始進入學習發展階段，需要的睡眠時間會比剛出生短一些，但建議不要少於10小時。

幼兒：11～14小時



1～2歲的幼兒已經在學習行走，白天也會需要較多的活動時間，睡眠時間也會腳少，但最少別少於9小時，也別睡超過16小時為佳。

3～5歲兒童：10～13小時



3到5歲學齡前兒童這時候生理、心智都較幼兒成熟，睡眠時間只要超過8小時就算足夠了。

6～13歲兒童：9～11小時



開始念小學的學齡兒童，依舊需要充足睡眠，但不用超過12小時。

14～17歲青少年：8～10小時



隨著生理發育越來越成熟，睡眠時間可稍微縮短，而青少年階段於課業上和人際關係上會花費不少時間，但睡眠時間只要不少於7小時即可。

18～25歲：7～9小時

26～64歲：7～9小時

從青年、成年到老年人之前階段，基本上所需睡眠時間都相同，建議為7～9小時，當然這個階段也是正為事業、家庭勞心勞力的時期，報告中也建議只要睡眠不少於6小時都OK，但最長不要超過11小時。換句話說，成年人並非一定要睡到8小時才能恢復精神。

65歲以上老年人：7～8小時



已步入退休階段的老年人雖然有更多閒暇時間，但也不能睡得太多，NSF報告建議別超過9小時。

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